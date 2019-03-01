شاهد| سعودي اصطحب زوجته الثانية وأطفالها الى حديقة وقطّعها بساطور!!

هزّت محافظة بيش شمال جازان بالمملكة العربية السعودية، جريمة مروّعة، بعدما قتل زوجٌ سعودي زوجته.

الحصيرة التي نحر الزوج زوجته عليها

ووفقاً للمعلومات فإنّ الزوج الأربعينيّ اصطحب زوجته وأطفاله ليل الأربعاء الى حديقة، ثم اقتاد زوجته الى خلف بناية قيد الإنشاء، وأجلسها على قطعة من الحصير قبل أن يُجهز عليها بساطور.

الحديقة

وقالت المصادر إن القاتل عادَ برفقة أطفاله الى منزله وسط بكاء صغاره، ما أثار انتباه الأقارب الذين عرفوا أن والدة الأطفال قتلت على يد زوجها، ليتم في الحال لإبلاغ الشرطة، والتي ألقت القبض على القاتل .

مسرح الجريمة

وأقرّ الزوج بجريمته، ومثّلها بعد محاولاتٍ للإنكار.

وبينت المصادر أن القاتل، متقاعد، ومتزوج من اثنتين، ولديه أحدَ عشرَ ولداً وبنتاً، والقتيلة هي زوجته الثانية، واقترن بها قبل 5 سنوات.