تصريح خطير – “شاهد” محمود الهباش يدعو لقتل كل من يطالب رئيس السلطة بالرحيل!

شن مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي القضاة محمود الهباش هجوما عنيفا على كل من يطالب الرئيس محمود عباس بالرحيل، مطالبا بقتله كائنا من كان.وفق قوله



وقال “الهباش” خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد الرئاسة في رام الله، إن من يطالب برحيل الرئيس “عباس” هم “صناع فتن” وليس لهم إلا العار (عار الدنيا وعار الآخر)، بحسب قوله.



وتابع قائلا:”فاقتلوه كائنا من كان” على اعتبار أن وحدة الامة أهم من “نفس” شخص يريد أن يفرق جمع الامة، وذلك في إشارة للدعوات التي انطلقت قبل أيام في قطاع غزة وطالبت “عباس” بالرحيل.

محمود الهباش يدعو إلى قتل كل من يطالب عباس بالرحيل خلال خطبة الجمعة اليوم .. #شاهد محمود الهباش يدعو إلى قتل كل من يطالب عباس بالرحيل ويصفهم بـ"المرتزقة". #ارحل Posted by Shehab News Agency on Friday, March 1, 2019

وقل أيام تظاهر الآلاف في وسط مدينة غزة للمطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



ورفع المشاركون في المهرجان الذي نظم تحت شعار “ارحل” في ساحة السرايا بوسط غزة، لافتات ضد الرئيس عباس ورددوا هتافات من بينها “الراتب الكامل حق مش منّة” و”أعيدوا الراتب” و”يا عباس خوذ العبرة هبة شعبي زي الجمرة”.

