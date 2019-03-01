الإعتداء على شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت بالضرب وطعن مرافقه.. لهذا السبب!

كشفت صحيفة “الراي” الكويتية عن واقعة تعرض شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت للضرب والسقوط أرضا وإصابة مرافق له بعدة طعنات في أعقاب نشوء خلاف مع أحد الأشخاص نعلى طريق الملك فهد باتجاه النويصيب.



وفقا لما أوردته الصحيفة، فقد تقدم أحد المواطنين تقدم ببلاغ للجهات الأمنية الكويتية مرفق بتقرير طبي جاء فيه أنه “تعرض لاعتداء من قِبَل آخرين بواسطة سكين، وأصيب بجرح قطعي في الكتف الأيسر، وفي الرقبة والوجه”.



وأضاف المواطن في بلاغه إنه أثناء مرافقته شيخًا من الأسرة الحاكمة على متن سيارة فارهة على طريق الملك فهد باتجاه النويصيب، قام صاحب مركبة رباعية بـ”تطشير” (نثر) الحصى المتواجد في الطريق على سيارة الشيخ؛ ما أدى إلى إتلاف زجاجها.



وأكد المواطن في بلاغه أن الشيخ ترجّل من السيارة للاستفسار من السائق الآخر عن تصرفه، فاستشاط السائق غضبًا ودفع الشيخ حتى أسقطه على الأرض.



وأوضح أنه حاول التدخل في تلك اللحظة، ولكنه فوجئ بإخراج السائق الآخر سكينًا، وتسديده 3 طعنات له.

وأثبت المواطن الشاكي بيانات سيارة المتهم، حيث تم ضبطه واحتجازه على ذمة قضية اعتداء بالضرب والطعن.