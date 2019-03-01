الأوقاف العُمانية تردّ على “تعميم” وجود منتجات دجاج غير مذبوحة وفقاً للشريعة

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان توضيحا حول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعميم موجه للمستأجرين لمحلاتها، نوه لوجود منتجات دجاج غير مذبوحة بحسب الشريعة الإسلامية.



وقالت الوزارة في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تابعت الوزارة ما أثير حول تعميم منسوب صدوره إلى مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وعليه تفيد هذه الوزارة بأن مسألة إيجار محلات الأوقاف وما يمارس فيها من أنشطة تنظمها عقود الإيجار المبرمة بشأنها وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة”.

تابعت الوزارة ما أثير حول تعميم منسوب صدوره إلى مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي

وعليه تفيد هذه الوزارة بأن مسألة إيجار محلات الأوقاف وما يمارس فيها من أنشطة تنظمها عقود الإيجار المبرمة بشأنها وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) March 1, 2019

وكان ناشطون عمانيون قد تداولوا الخميس وثيقة قالوا إنها صادرة عن وزارة الأوقاف تحمل تعميما للمستأجرين لمحلاتها الوقفية بعدم بيع بعض المنتجات المحظورة.



ووفقا للتعميم الصادر فقد حظرت وزارة الاوقاف على المستأجرين بيع التبغ ومشتقاته وانواعه.



وبحسب التعميم، فقد حظر أيضا بيع اللحوم الحمراء والبيضاء إلا من الدول الإسلامية أو غير الإسلامية المعتمدة من قبل مكتب الإفتاء.



وكشف التعميم عن مفاجأة صادمة، منوها إلى وجود منتجات غير مذبوحة حسب الشريعة الإسلامية مثل منتجات “ساديا”.