إصابة القيادي الإخواني محمد البلتاجي بجلطة دماغية في سجن العقرب وعائلته تنشر بياناً

كشفت سناء عبد الجواد زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، عن تعرض زوجها لجلطة دماغية داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة.

وقالت “عبد الجواد” في بيان صادر نيابة عن الأسرة نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها علمت بإصابة البلتاجي بـ”جلطة دماغية”، دون علمها بتوقيتها أو الإجراءات التي اتخذت لعلاجه في حينها.

وقالت العائلة في بيانها إنه “مع استمرار منع الزيارة والتواصل مع معتقلي العقرب وغيرهم، ومع الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي، وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية، يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية، والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لايعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من اجراءات لعلاجه” .

وأضافت: “فوجئنا في الجلسة الأخيرة من آثارها عليه بدءا من الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وماذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين، من عدم قدرته على تحريكها، وليشارك القضاء المنحاز في استكمال الظلم والانتهاك عليه بمقاطعته لمحاميه، ورفض المستشار محمد شرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية – باتخاذ اجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وان كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات”.

وزادت العائلة ببيانها بالقول: ” إن أسرة البلتاجي تحمل النظام المصري وتحديدا وزارة الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي، وتطالبهم بنقله وفورا للعرض على أطباء، بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة أسرته”.

كما دعت العائلة “المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى السلطات المصرية للضغط عليها في ذلك، حفاظا على حياة الدكتور ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة، ومنها الاهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين”.