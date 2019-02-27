عبدالحميد دشتي هاجم “السيسي” لعدم احترامه أمير الكويت: “قلت لكم بلحة ما يستحي”

شن السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق عبد الحميد دشتي هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب عدم استقباله للأمير صباح الاحمد الجابر الصباح في مطار شرم الشيخ عقب وصوله لحضور القمة العربية-الأوروبية التي اختتمت اعمالها الاثنين.

وعلى الرغم من استقبال الرئيس “السيسي” للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز شخصيا في المطار، إلا أنه أرسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار لاستقبال أمير الكويت، الامر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من قبل الكويتيين.

وفي السياق قال “دشتي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الواقعة:” لديه اكثر من 800 الف من مواطنيه يعيشون معنا ويتقاسمون رغيف العيش ويعملون في الكويت وكل شهر يأخذ منح وعطايا ويتم إسقاط ديونه كل عام ، ثم يرسل وزير لاستقبال سمو الامير .. قايلكم ما يستحي بلحة”.

لديه اكثر من 800 الف من مواطنيه يعيشون معنا ويتقاسمون رغيف العيش ويعملون في الكويت وكل شهر يأخذ منح وعطايا ويتم إسقاط ديونه كل عام ، ثم يرسل وزير لأستقبال سمو الامير ..

قايلكم ما يستحي بلحة #اسقاط_القروض_لليوم_83 pic.twitter.com/HBv9zeqjFg — د. عبدالحميد عباس دشتي (@adashtimp) February 26, 2019

وأضاف في تدوينة أخرى مشيرا لاحتفاء زعماء أوروبيين بأمير الكويت خلال القمة الأوروبية-العربية قائلا:” الكبار يعرفون الكبير ويجلونه ام ” بلحة” واد صغير”.

الكبار يعرفون الكبير ويجلونه ام '' بلحة'' واد صغير pic.twitter.com/t3BIkDASxD — د. عبدالحميد عباس دشتي (@adashtimp) February 26, 2019

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد وصل والوفد الرسمى المرافق له إلى مطار شرم الشيخ الأحد على رأس وفد بلاده فى القمة العربية الأوروبية الأولى ، وكان فى استقباله خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري.

يشار إلى ان الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد وصل السبت، إلى منتجع شرم الشيخ،على رأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية المقرر التي انطلقت الأحد، والتي استمرت ليومين.

وكان في مقدمة مستقبلي العاهل السعودي لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.