ابن سلمان ممنوع من حضور القمة العربية الأوروبية بمصر ومصادر مطلعة تكشف السبب

تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم، الأحد، بداية فعاليات القمة العربية ـ الأوروبية الأولى، تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار”، بمشاركة ملوك ورؤساء وزراء من 27 دولة أوروبية و21 دولة عربية.

ولفت انتباه الكثيرين عدم حضور ولي العهد السعودي الذي اعتاد أن يمثل المملكة في اللقاءات والاجتماعات الخارجية، وحضر العاهل السعودي الملك سلمان بدلا منه على غير العادة.

إلا أن مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت السبب، مشيرة إلى إن القاهرة توصلت إلى توافقات بين القوى الأوروبية الكبرى، وزعماء عرب، بشأن العقبات التي كانت تواجه انعقاد القمة العربية الأوروبية، في مصر، ومستوى الحضور فيها من الجانب الأوروبي.

وكشفت المصادر التي نقل عنها “العربي الجديد” أنه كان هناك تنسيق مسبق بشأن حضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بدلًا من ولي العهد، محمد بن سلمان، بعد اعتراضات عدد من الزعماء الأوروبيين، بسبب الاتهامات التي يواجهها الأخير، بالتورط في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأوضحت أن المسؤولين في مصر أبلغوا الرئيس السوداني عمر البشير بصعوبة تمثيل بلاده خلال القمة، بسبب الرفض الأوروبي لتلك الخطوة، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة من المحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن مستوى التمثيل الدبلوماسي للسودان سيكون وزاريًا.

ويتجنّب المسؤولون الأوروبيون الوجود مع البشير في محفل واحد، كما يواجه الرئيس السوداني مقاطعة معلنة من أوروبا وأميركا، لكونه مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية.

ولم تكن المشاركة الأوروبية رفيعة المستوى في القمة، التي تختتم أعمالها غداً الإثنين، لتتحقق لولا ضمان الأوروبيين عدم حضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوداني عمر البشير، فضلاً عن فرملة الاندفاعة العربية باتجاه رئيس النظام السوري بشار الأسد.

بينما يمثل دولة قطر بهذه القمة مندوبها الدائم في جامعة الدول العربية إبراهيم السهلاوي بناء على قرار بخفض التمثيل رداً على كسر قواعد البروتوكول في إجراءات دعوتها إلى الحضور، إذ وجهت الخارجية المصرية الدعوة إلى السفارة اليونانية في الدوحة، بما يخالف الأعراف الدبلوماسية والمهنية.