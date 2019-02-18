لقاء سري جمع وزير خارجية هذه الدولة العربية مع نتنياهو.. وهذا ما دار بينهما في نيويورك

بعد أيام من كشف القناة الـ13 الإسرائيلية عن العلاقات السرية بين إسرائيل ودول الخليج في سلسلة تقارير أطلقت عليها “أسرار الخليج”، كشف المراسل الدبلوماسي للقناة “باراك رافيد” عن اجتماع آخر عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقال “رافيد” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، إن “نتنياهو” عقد اجتماعا سريا مع وزير الخارجية المغربي، مشيرا إلى أن إسرائيل ليس لها علاقات دبلوماسية مع المغرب.

1 / פרסום ראשון במהדורה ב-@newsisrael13: ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים פגישה חשאית עם שר החוץ של מרוקו נאסר בוריטה. לישראל אין יחסים דיפלומטיים עם מרוקו — Barak Ravid (@BarakRavid) February 17, 2019

ونقل “رافيد” عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوي ان الاجتماع السري مع وزير خارجيه المغرب عقد في أيلول/سبتمبر في نيويورك خلال زيارة “نتنياهو” للمدينة بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

2 / בכיר ישראלי אמר לי כי הפגישה החשאית עם שר החוץ של מרוקו התקיימה בחודש ספטמבר בניו יורק במהלך ביקורו של נתניהו בעיר לרגל העצרת הכללית של האו"ם — Barak Ravid (@BarakRavid) February 17, 2019

وأوضح انه خلال الاجتماع مع وزير الخارجية المغربي، اثار نتنياهو رغبه إسرائيل في تطبيع العلاقات مع المغرب، بل والاهتمام بإمكانية القيام بزيارة عامه في البلاد، مثل الزيارة التي تم القيام بها بعد شهر إلى سلطنه عمان.

3 / במהלך הפגישה עם שר החוץ המרוקאי העלה נתניהו את רצונה של ישראל בנירמול היחסים עם מרוקו ואף התעניין באפשרות של ביקור פומבי במדינה דוגמת הביקור שקיים חודש לאחר מכן בסולטנות עומאן — Barak Ravid (@BarakRavid) February 17, 2019

ووفقا لـ”رافيد” نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين الكبار، فإنه جرى خلال الاجتماع مناقشه كيفية مواجهة ضد إيران أيضا.

وأشار إلى أنه قبل أسابيع قليله من الاجتماع، طرد المغاربة السفير الإيراني من الرباط وأعادوا سفيرهم من طهران إلى خلفيه ادعاءاتهم بالتخريب الإيراني في المغرب.

4 / הבכיר הישראלי ציין כי במהלך הפגישה החשאית בניו-יורק דנו נתניהו ושר החוץ המרוקאי גם במאבק מול איראן. כמה שבועות לפני הפגישה המרוקאים גירשו את השגריר האיראני מרבאט והחזירו את שגרירם מטהראן על רקע טענות מצידם לחתרנות איראנית במרוקו — Barak Ravid (@BarakRavid) February 17, 2019

وكان موقع أنباء تونس الأنباء التونسية قد ذكر الشهر الماضي، أن السلطات التونسية والجزائرية رفضت السماح لطائرة نتنياهو بالمرور عبر أجوائها في طريقها لزيارة المغرب. ولم ينف التقرير أن يكون الرفض قد تم بالتنسيق بين تونس والجزائر.

ووفقاً للتقرير، فإن الترجيحات تشير إلى أن نتنياهو سيزور المغرب في آذار/ مارس المقبل، لكن الرباط طلبت منه تأجيل الزيارة إلى موعد آخر.

وحاول مسؤولون غربيون وعرب، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، بالتدخل والضغط على السلطات في الجزائرية والتونسية للسماح للطائرة بالمرور. وقدموا وعدوا بأن الرحلة ستبقى رهن السرية والكتمان ولن يتم تسريبها إلى وسائل الإعلام لكي لا تثير غضب شعبي في المغرب العربي، لكن الرفض لا يزال قائما.

يذكر أنه في آذار/ مارس مع العام 2018، استهل بوريطة، زيارته الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية، وهي الأولى لمسؤول مغربي رفيع المستوى إلى القدس المحتلة، بزيارة المسجد الأقصى.

وتجول الوزير المغربي، الذي رأست بلاده لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي التعاون الإسلامي، في باحات المسجد وزار قبة الصخرة المشرفة برفقة عدد من المسؤولين المقدسيين.

ومطلع أيار/مايو الماضي، قرر المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بسبب ما قال إنه “دعم وتدريب عسكري” يقدمه “حزب الله” اللبناني، لجبهة البوليساريو التي تنازع الرباط السيادة على إقليم الصحراء.

يذكر أن الرباط أعادت العلاقات مع إيران أواخر 2016 بعد قطيعة دامت زهاء 7 سنوات، على خلفية اتهام المغرب لإيران بـ”نشر التشيّع في البلاد”، وفي آذار/ مارس 2009، عمدت الرباط إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران جراء ما سمته “الموقف غير المقبول من جانب إيران ضد المغرب، وتدخلها في شؤون البلاد الدينية”.

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية، في أيار/ مايو الماضي، إن بلاده “تملك أدلة وحججا تدين إقدام حزب الله على تسليح وتدريب عناصر من البوليساريو”، واتهم حزب الله بتدريب عناصر من البوليساريو على “حرب الشوارع، وتكوين عناصر كوماندوز، حيث تكلف بهذا الأمر قياديين وخبراء من الحزب”.