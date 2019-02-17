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“شاهد” تحرش بسائحات في منطقة أثرية بالسعودية.. ما فعله الشبان فضيحة دفعت النائب العام للتدخل

By خاص "وطن"
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تسبب إلغاء لصلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر، في ظهور مشاهد غريبة بالمملكة ودخيلة على المجتمع السعودي كان آخرها مجموعة من الشبان السعوديين بسائحات داخل بالمملكة.

ووفقا لمقطع تداوله ناشطون على نطاق واسع، يظهر قيام بتصوير بعض المعالم السياحية في محافظة وأثناء ذلك توقف بعض الشبان ونزلوا من سيارتهم بالقرب من السائحات.

وأظهر الفيديو قيام الشباب بمضايقة السائحات بأداء حركات “الرقص والقفز ” أمام الكاميرا ، حيث أثار المقطع حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل وطالبوا بمحاسبة الشباب.

وبحسب ما تم تداوله  عن مصادر أن النائب العام الشيخ وجه بالقبض على مجموعة من الشباب قاموا بمضايقة السياح في العلا.

كما أمر النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشباب بسبب إخلالهم بالنظام العام.

يشار إلى أنه قبل أيام أيضا تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام أكثر من 200 شاب بالتحرش بإحدى الفتيات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاة أمام إحدى المولات التجارية في حين التف حولها عدد كبير جدا من الشباب.

وبحسب الفيديو، فقد أمسكت الفتاة بعباءتها وهربت باتجاه الطرف الىخر من الشارع ليقوموا بملاحقتها.

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