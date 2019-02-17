مختطفون تونسيون
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“شاهد” أول فيديو للتونسيين المختطفين في ليبيا وهذا شرط الإفراج عنهم: أنقذونا قبل فوات الأوان

By وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا انتشر على نطاق واسع، بعد أن بثه موقع إخباري  للتونسيين المختطفين في منذ أيام وأثارت قضيتهم جدلا واسعا.

وبحسب المقطع المتداول ناشد المختطفون الذين بدوا يائسين وفي حال يرثى لها الحكومة التونسية للتدخل لإطلاق سراحهم من خلال عملية مبادلة مع ليبي مسجون في ويدعى .

عاجل : اول فيديو للتونسين المختطفين في ليبيا و يناشدون الحكومة التونسية للتدخل لاطلاق سراحهم من خلال عملية مبادلة مع ليبي مسجون في تونس

عاجل : اول فيديو متداول في صفحات التواصل الاجتماعي للتونسين المختطفين من قبل ميليشيات في ليبيا و يناشدون للتدخل لاطلاق سراحهم من خلال عملية مبادلة مع ليبي مسجون في تونس

Posted by ‎Afrigate News بوابة افريقيا الاخبارية‎ on Sunday, February 17, 2019

وكان مسلحون ليبيون احتجزوا يوم الخميس، 14 عاملا تونسيا في مدينة الزاوية، مطالبين السلطات التونسية بإطلاق سراح موقوف ليبي، وسط استهجان لتكرار احتجاز تونسيين داخل الأراضي الليبية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن المسلحين احتجزوا العمال التونسيين خلال توجههم إلى مكان عملهم في مصفاة النفط في الزاوية، مشيرين إلى أنه لا يّعلم حتى الآن مكان احتجازهم.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لموقع “218” الليبي: “لا نعرف إلى أي جهة تنتمي المجموعة المسلحة، لكنها تطالب بإطلاق سراح ليبي موقوف في تونس متهم في قضية رأي عام”.

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