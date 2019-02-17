“شاهد” أول فيديو للتونسيين المختطفين في ليبيا وهذا شرط الإفراج عنهم: أنقذونا قبل فوات الأوان

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا انتشر على نطاق واسع، بعد أن بثه موقع إخباري للتونسيين المختطفين في ليبيا منذ أيام وأثارت قضيتهم جدلا واسعا.

وبحسب المقطع المتداول ناشد المختطفون الذين بدوا يائسين وفي حال يرثى لها الحكومة التونسية للتدخل لإطلاق سراحهم من خلال عملية مبادلة مع ليبي مسجون في تونس ويدعى كمال اللافي الليجوجي.

وكان مسلحون ليبيون احتجزوا يوم الخميس، 14 عاملا تونسيا في مدينة الزاوية، مطالبين السلطات التونسية بإطلاق سراح موقوف ليبي، وسط استهجان لتكرار احتجاز تونسيين داخل الأراضي الليبية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن المسلحين احتجزوا العمال التونسيين خلال توجههم إلى مكان عملهم في مصفاة النفط في الزاوية، مشيرين إلى أنه لا يّعلم حتى الآن مكان احتجازهم.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لموقع “218” الليبي: “لا نعرف إلى أي جهة تنتمي المجموعة المسلحة، لكنها تطالب بإطلاق سراح ليبي موقوف في تونس متهم في قضية رأي عام”.