هكذا ألجم إعلامي عُماني كاتبة سعودية بعد تطاولها عليه ووصفه بأحد أفراد “حريم السلطان” و”غلمان الخميني”

ردّ الإعلامي العماني عادل الكاسبي، على الكاتبة والإعلامية السعودية سعاد الشمري بعد تطاولها عليه، في أعقاب كشفه أن لقاء السلطان قابوس بن سعيد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء بهدف تجنيب المنطقة حربا مدمرة.



وأشار “الكاسبي” في مقطع فيديو منشور عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” إلى دول في المنطقة تحرض إسرائيل على شن حرب على إيران، وقامت من أجل ذلك بتأمين الاموال وزيارات سرية لإسرائيل من اجل هذا الهدف.



واكد “الكاسبي” على أن لقاء السلطان قابوس بنتنياهو جاء من أجل منع هذه الحرب.

ظهور جلالة السلطان في الفترة الأخيرة كان من أجل إيقاف هذا المخطط العبثي من قبل بعض الأنظمة الصبيانية وتسليم المنطقة وعُمان من تبعات هذا المخطط . pic.twitter.com/tOIdwZXV3f — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) February 16, 2019

وردت “الشمري” على “الكاسبي” ووصفته بالغبي وأحد أفراد “حريم السلطان” و”غلمان الخميني”.وفق زعمها

سجل عندك غبي جديد👹

ذوليك #حريم_السلطان ذولي وش نسميهم🤔#غلمان_الخميني 👌🏻

ترى كل هاللفه والدوران عشان بيحلل ويبرر زيارة #نتنياهو ل #عمان والتطبيع مع #اسرائيل انه السعودية والإمارات معادين #ايران صار طبيب نفسي يحلل لغة الجسد بعد🤓😁

نفس تبريرات #قطر

في فصلة غباء بين الشعب وحكومته https://t.co/HUaNExjjEA — سعاد الشمري (@SouadALshammary) February 16, 2019

من جهته، ردّ “الكاسبي” على الكاتبة السعودية مذكرا إياها بالعديد من التصريحات التي سبق وان أطلقتها قائلا:” تذكرت مواقف إعلامية سعودية ١/ السعودية تمتلك قنبلة نووية ٢/ سننقل المعركة في وسط طهران ٣/ سنهزم الحوثي في إسبوع ٤/ خاشقجي خرج بعد عشرين دقيقة”.

تذكرت مواقف إعلامية سعودية

١/ السعودية تمتلك قنبلة نووية

٢/ سننقل المعركة في وسط طهران

٣/ سنهزم الحوثي في إسبوع

٤/ خاشقجي خرج بعد عشرين دقيقة .https://t.co/dXpQaXKH4U — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) February 16, 2019

وأكد “الكاسبي” على أن “مصلحة وطني أضعها في المقدمة وهي الأهم عندي ضارباً بعرض الحائط كل التفسيرات التي سمعتها ، فمصلحة سلطنة عُمان أن لا تحدث حرب بين إسرائيل وإيران وأن تستقر اليمن وأن تعود العلاقات الخليجية كما كانت”.

مصلحة وطني أضعها في المقدمة وهي الأهم عندي ضارباً بعرض الحائط كل التفسيرات التي سمعتها ، فمصلحة سلطنة عُمان أن لا تحدث حرب بين إسرائيل وإيران وأن تستقر اليمن وأن تعود العلاقات الخليجية كما كانت . pic.twitter.com/ONoY7CLrwH — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) February 17, 2019

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قد كشف بأن “سلطنة عمان تتوسط بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى”.



وأوضح عريقات، تعليقًا على لقاء يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في وارسو قبل يومين، بأنه يندرج في إطار هذه الوساطة.

وكتب عريقات في تغريدة على “تويتر”: “فيما يتعلق ببن علوي من سلطنة عمان ونتنياهو، بالتأكيد انه استمرار جهود الوساطة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة وإسرائيل وإيران”.



يُذكر أن السلطنة قد توسطت بين الإدارة الأمريكية السابقة وإيران قبل التوصل إلى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي للأخيرة في العام 2015م.