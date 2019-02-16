شاهد|”قُبلات وأحضان وخمر”.. شادي سرور والفتيات قبل إعلانه “الإلحاد”!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنان المصري شادي سرور الذي أعلن مساء الجمعة، تركه الدين الإسلامي؛ يظهر فيها مع فتيات وهو يحتضنهن، ويقبلهن وهنّ يحتسين الخمر، داخل بعض الملاهي الليلية، أو على شواطئ البحار.









وشادي سرور ممثل شاب اتجه إلى صناعة فيديوهات قصيرة كوميدية ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمد منها قوته وشهرته، وهو أيضاً مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، ويعد من أشهر مدوني الفيديو في مصر.

وقال “سرور” في منشور إعلان إلحاده: ”نفس الإنسان في الصورة، لكن أصبحت شخصاً جديداً، شخصاً أنقذ نفسه من الموت، شخصاً شاف معاناة كبيرة، كاد يلجأ للانتحار فعلياً، لأنه الحل الوحيد للتخلص من الألم والعذاب النفسي في الدنيا“.

وتابع: ”أصعب وقت مَر عليَّ في حياتي كلها من يوم ما اتولدت. الشهرة في مصر كانت نقمة عليَّ أكثر من نعمة. الخصوصية والحرية اتحرَّمت عليَّ، لأن كل أفعالي يراقبها المجتمع“.

وأضاف: ”سِبت الإسلام، بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس اللي مفروض مؤمنة بالله، بل هم أهل النفاق. خسرت كل الناس اللي في يوم حبّيتهم وأصبحت وحيدًا“.

https://www.facebook.com/ShadyySrour/photos/a.432886516791279/2144115832334997/?type=3

كان سرور قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2018، الاعتزال ونيّته الانتحار. وقال: “أنا قررت التوقف عن تقديم فيديوهات على السوشيال ميديا، فقد كان أكثر ما أسعى إليه هو أن أسعد الناس، كما أنني قررت ألا أستمر في الحياة”.