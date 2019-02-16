عادل الجبير
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دون مبرر.. انسحاب مفاجئ لـ “عادل الجبير” من مؤتمر “ميونخ” الذي يشارك به أمير قطر

By وطن
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 في قرار مفاجئ ودون مبرر ألغى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ، مشاركته في مؤتمر للأمن.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية ، عن متحدث باسم المؤتمر، مشيرة إلى أن ”الوزير السعودي لم يبد تبريرات لعدم مشاركته بالمؤتمر“.

وكان من المقرر أن يشارك الجبير كمتحدث رئيسي بالمؤتمر، الأحد، هو ورئيس عبدالفتاح ، ورئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا فايز السراج، إضافة إلى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

وفي المجمل، يشارك في المؤتمر رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلًا عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.

كما تشهد النسخة الـ55 من للأمن، مشاركة واسعة من الولايات المتحدة والصين.

ويناقش المؤتمر مستقبل السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وملفات متعلقة بروسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، والصين، فضلًا عن موضوع المناخ.

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