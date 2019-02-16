جريمة غير مسبوقة في بشاعتها.. هكذا عُوقِبَ 5 تونسيين اغتصبوا وقتلوا مُسنّة عمرها 86 عاماً!

قضت محكمة تونسية، السبت، بالإعدام شنقًا و6 أشهر سجنًا، بحق 5 متهمين باغتصاب وقتل مسنة عمرها 86 عامًا، في جريمة تعود تفاصيلها إلى يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 .

وتعرّضت المسنة للاغتصاب والقتل والتعذيب الجسدي، من قبل مجموعة من المجرمين، في جريمة غير مسبوقة في بشاعتها.كما وصفها الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، بالقيروان، سمير حمودي

وأدانت المحكمة التونسية المتهمين بعد اعترافهم بالتهم المنسوبة إليهم، وبتفاصيل الجريمة، وفق المصدر نفسه.

كان الأمن التونسي تمكن من اعتقال مغتصب المسنة، في منطقة حلق الوادي، بالعاصمة التونسية، وذلك خلال إفشال عملية هجرة غير شرعية، كان المتهم الرئيسي يعتزم المشاركة فيها مع مجموعة من الأشخاص.