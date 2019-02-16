” اسمع مني هالكلمتين”.. “شاهد” وصلة ردح على “الجزيرة” جيري ماهر فقد عقله ووصف آل سعود بأحفاد الملوك والأنبياء

أحرج السياسي اليمني أسعد الشرعي، الإعلامي اللبناني جيري ماهر الموالي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويعد أبرز أقلامه المأجورة للدفاع عن نظامه القمعي.

وفي مناظرتهما على قناة “الجزيرة” عبر حلقة برنامج “الاتجاه المعاكس” الذي يقدمه الإعلامي فيصل القاسم، تعرض “ماهر” لجلد فاخر من مناظره أسعد الشرعي الذي فضح سياسة التحالف باليمن وتحول عاصة الحزم لاستعمار رسمي.

الاتجاه المعاكس – إلى أين يتجه #اليمن بعد 8 سنوات على ثورته، وما هو مستقبل ما يسمى بالتحالف العربي بعد انسحاب #المغرب؟ Posted by ‎الإتجاه المعاكس‎ on Tuesday, February 12, 2019

وفي رد على سؤال في السياق اليمني ذاته، وضرورة إيقاف الحرب قبل إعادة إعمار اليمن، قال ماهر في وصلة تطبيل: “اسمع مني هالكلمتين، أول شيء بقول ملوك السعودية توارثوا كره اليمنيين من الجد للابن للحفيد، أنا بقول له يا ريت ملوك السعودية تكرهنا في لبنان وتعطينا النفط إلي عم ياخذوه في اليمن ببلاش، والمدارس والجامعات والمستشفيات إلي نص الشعب اليمني وبما فيها الحوثي ولد في مستشفى بنته السعودية من المال السعودي”.

وأضاف: “اليمن لولا وقفة السعودية والإمارات معه، والله إنه ما فيه شيء حتى تشوفه على الخريطة اليوم.”

وتحول جيري ماهر في الحلقة إلى “بوق” للديوان الملكي السعودي يدافع عنه باستماتة عمياء دون بينة، ما عرضه لانتقادات شديدة ووصفه “الشرعي” بأنه أصبح سعودي أكثر من السعوديين أنفسهم بعدما وصف ابن سلمان وآل سعود بأنهم أحفاد الملوك والأنبياء.

وحاول الإعلامي اللبناني المرتزق وكتائب الذباب الإلكتروني، الترويج لهذا اللقاء بشكل عكسي يظهروا فيه جيري ماهر بدور البطل المنتصر الذي أحرج فيصل القاسم وهو ما حدث عكسه تماما ـ ووضعت دفاعات طبال ابن سلمان (المهترئة دون بينة) عن النظام السعودي ـ وضعته في موقف لا يحسد عليه على الهواء مباشرة.