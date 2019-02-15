أردوغان: لم نكشف كل ما لدينا من أدلة بعد
أردوغان: لم نكشف كل ما لدينا من أدلة بعد
تقارير

لم نكشف كل ما لدينا من أدلة بعد .. أردوغان يُصعّد ويصدم “ابن سلمان” بهذا القرار

By وطن
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في تصريحات تصعيدية جديدة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أن عازمة على إحالة قضية الكاتب الصحفي السعودي للمحكمة الدولية، متوقعا دعما أمريكيا للخطوة.

وقال “أردوغان” في تصريحات لمحطة تلفزيونية، إن تركيا عازمة على إحالة قضية للمحكمة الدولية.

وانتقد أردوغان تعامل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي أي إيه” مع قضية خاشقجي، موضحا أنها “لم تمارس الضغط الكافي فيما يتعلق باغتيال خاشقجي”، مطالبا البيت الأبيض بممارسة الضغوط الكافية بقضية مقتل الصحفي السعودي.

وأضاف أردوغان: “مصممون على نقل قضية اغتيال خاشقجي إلى المحاكم الدولية، ومستعدون لتسليمها التسجيلات الصوتية”.

وكشف الرئيس التركي عن أن السلطات التركية “لم تقدم كل ما لدينا من أدلة ووثائق في ما يتعلق بمقتل خاشقجي”.

وفي الملف السوري، انتقد أردوغان إدارة ترمب، بالقول إنها “غير قادرة على إيجاد وجهة نظر موحدة حول الانسحاب من سوريا”.

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