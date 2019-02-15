لم نكشف كل ما لدينا من أدلة بعد .. أردوغان يُصعّد ويصدم “ابن سلمان” بهذا القرار

في تصريحات تصعيدية جديدة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عازمة على إحالة قضية الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي للمحكمة الدولية، متوقعا دعما أمريكيا للخطوة.

وقال “أردوغان” في تصريحات لمحطة تلفزيونية، إن تركيا عازمة على إحالة قضية خاشقجي للمحكمة الدولية.

وانتقد أردوغان تعامل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي أي إيه” مع قضية خاشقجي، موضحا أنها “لم تمارس الضغط الكافي فيما يتعلق باغتيال خاشقجي”، مطالبا البيت الأبيض بممارسة الضغوط الكافية بقضية مقتل الصحفي السعودي.

وأضاف أردوغان: “مصممون على نقل قضية اغتيال خاشقجي إلى المحاكم الدولية، ومستعدون لتسليمها التسجيلات الصوتية”.

وكشف الرئيس التركي عن أن السلطات التركية “لم تقدم كل ما لدينا من أدلة ووثائق في ما يتعلق بمقتل خاشقجي”.

وفي الملف السوري، انتقد أردوغان إدارة ترمب، بالقول إنها “غير قادرة على إيجاد وجهة نظر موحدة حول الانسحاب من سوريا”.