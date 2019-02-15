حدث في دبي .. أقام معها علاقة غير شرعيّة ثم قتلها خنقاً في دورة المياه لهذا السبب!

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن المؤبد والإبعاد بحق عامل آسيوي قتل فتاة داخل شقتها خنقاً في منطقة البراحة بدبي.

ووقعت الجريمة في مارس الماضي، حسبما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية

وبمعاينة الشقة لم تُشاهد بعثرة، في حين تبيّن أن الباب مغلق من الخارج لأن المفتاح كان مفقوداً، كما تبيّن أن الهاتف الجوال الخاص بالضحية غير موجود، وأثمرت التحريات عن العثور على هاتف المجني عليها في أحد المحلات، وباستجواب صاحب المحل، تم التوصل إلى هوية المتهم.

واعترف الجاني بأنه قبل إلقاء القبض عليه ببضعة أيام اتصل بالمجني عليها التي سبق أن أقام معها علاقة غير شرعية، وذهب إلى مقر إقامتها ليتفاجأ قبل خروجه من شقتها باختفاء 150 درهماً من محفظته، فقام بقتلها خنقاً في دورة المياه.

وأضاف القاتل أنه بعد تنفيذ جريمته، أخذ المبلغ الذي سلمها إياه، والـ 150 درهماً التي استولت عليها، وسرق هاتفيها.