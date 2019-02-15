جريمة هزّت السعودية .. عريس يقتل زوجته بعد أقل من شهرين على الزواج وهكذا حاول الكذب على الشرطة!

هزّت جريمة مروّعة المجتمع السعودي، بعد قيام عريس سعودي في العقد الثالث من عمره، بقتل عروسه ذات الـ22 عاماً، بعد أقلّ من شهرين تقريباً على زواجهما، بمحافظة “الليث”.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى نقل الزوج، زوجته جثةً هامدة إلى مستشفى “الليث” العام، ويظهر عليها آثار كيّ بالنار وكدمات مختلفة في أنحاء جسدها وحروق، يدعي أنها ماتت طبيعياً في المنزل.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية، إنه تم استدعاء الشرطة التي قامت بالقبض على الشاب وإجراء تحقيق معه حول الحادثة، حيث اعترف بقتل زوجته.

ولا تزال الجثة تقبع داخل ثلاجة الموتى في مستشفى الليث العام لحين استكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحادثة.