تغريدة مثيرة لـ”حمد بن جاسم” عن “عرس وارسو” .. ماذا قال فيها؟

علق رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، على مؤتمر “وارسو” في العاصمة البولندية، ووصفه بأنه “عرس” لإضاعة الحق الفلسطيني يحضره “شهود ملكه”.

وقال ابن جاسم في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “عرس وارسو: هناك خطوبة تمت في السابق، وهناك عرس تم في وارسو، والحضور إما (شهود ملكة) أو مدعوون للحفل”.

وتابع: “أُكرر بأنني لست ضد التطبيع، أو ضد فتح علاقة مع إسرائيل، ولكن لا بد أن تكون العلاقة متكافئة، وليست على حساب الحقوق الفلسطينية”.

عرس وارسو: هناك خطوبة تمت في السابق وهناك عرس تم في وارسو، و الحضور إما (شهود ملكه) أو مدعوين للحفل. أُكرر بأنني لست ضد التطبيع او ضد فتح علاقة مع إسرائيل ولكن لا بد ان تكون العلاقة متكافئة وليست على حساب الحقوق الفلسطينية — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 14, 2019

وفي تغريدة أخرى، قال حمد بن جاسم إن التطبيع الذي يقبل به يؤدي إلى “تحفيز الإسرائيليين على إرجاع الحقوق، وهذا الحل الأمثل للسلام الدائم”.

وأضاف: “أما عنوان الاجتماع، فهو تبرير للزواج”.

و أن تؤدي لتحفيز الإسرائيليين على إرجاع الحقوق وهذا الحل الأمثل للسلام الدائم. أما عنوان الاجتماع فهو تبرير للزواج. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 14, 2019

وللمرة الأولى جلس وزراء خارجية عرب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين دوليين في غرفة واحدة للحديث عن ما أسموه التهديد الإيراني لمنطقة الشرق الأوسط.

واعتبر نتنياهو المؤتمر “نقطة تحول تاريخية.. ما جرى يشكل تغييرًا وإدراكًا هامًا لهوية العناصر التي تهدد مستقبلنا”.

بينما قال مساعد ترامب والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات: “نأمل أن تنشأ شراكات جديدة إثر المحادثات، لا نحتاج إلى الالتزام بالماضي عندما يتطلب المستقبل المشرق تعاونًا جديدًا” .

واضاف: “القضية الفلسطينية لم تعد القضية المركزية لدول المنطقة” و”إيران هي التهديد الرئيسي لمستقبل السلام والأمن الإقليمي. هذا ما لا يفهمه القادة الفلسطينيون؛ ونتيجة لذلك فإنهم معزولون عن الحقائق الجديدة”.

وفي نفس الاتجاه، ذهب وزيرا خارجية الإمارات والبحرين.