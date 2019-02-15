تغريدة مثيرة لـ”حمد بن جاسم” عن “عرس وارسو” .. ماذا قال فيها؟
علق رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، على مؤتمر “وارسو” في العاصمة البولندية، ووصفه بأنه “عرس” لإضاعة الحق الفلسطيني يحضره “شهود ملكه”.
وقال ابن جاسم في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “عرس وارسو: هناك خطوبة تمت في السابق، وهناك عرس تم في وارسو، والحضور إما (شهود ملكة) أو مدعوون للحفل”.
وتابع: “أُكرر بأنني لست ضد التطبيع، أو ضد فتح علاقة مع إسرائيل، ولكن لا بد أن تكون العلاقة متكافئة، وليست على حساب الحقوق الفلسطينية”.
وفي تغريدة أخرى، قال حمد بن جاسم إن التطبيع الذي يقبل به يؤدي إلى “تحفيز الإسرائيليين على إرجاع الحقوق، وهذا الحل الأمثل للسلام الدائم”.
وأضاف: “أما عنوان الاجتماع، فهو تبرير للزواج”.
وللمرة الأولى جلس وزراء خارجية عرب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين دوليين في غرفة واحدة للحديث عن ما أسموه التهديد الإيراني لمنطقة الشرق الأوسط.
واعتبر نتنياهو المؤتمر “نقطة تحول تاريخية.. ما جرى يشكل تغييرًا وإدراكًا هامًا لهوية العناصر التي تهدد مستقبلنا”.
بينما قال مساعد ترامب والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات: “نأمل أن تنشأ شراكات جديدة إثر المحادثات، لا نحتاج إلى الالتزام بالماضي عندما يتطلب المستقبل المشرق تعاونًا جديدًا” .
واضاف: “القضية الفلسطينية لم تعد القضية المركزية لدول المنطقة” و”إيران هي التهديد الرئيسي لمستقبل السلام والأمن الإقليمي. هذا ما لا يفهمه القادة الفلسطينيون؛ ونتيجة لذلك فإنهم معزولون عن الحقائق الجديدة”.
وفي نفس الاتجاه، ذهب وزيرا خارجية الإمارات والبحرين.
هههههههههههه
وقطر حاضرة شهود ملكة أم مدعوه للحفل.؟!!!
انا ضد حصار قطر وضد تسيس الحج والعمره وضد نشر الكراهيه بين الشعوب العربيه والمسلمه، ولاكن حمد بن جاسم وحمد بن خليفه من اخبث واسوء القاده العرب واكثرهم تآمر على الدول العربيه وهم سبب نشر الفوضى وهم صهاينه للعظم!