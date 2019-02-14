“لحظة تشرح القلب”.. “شاهد” ماذا فعل وزير الخارجية اليمني مع “نتنياهو” خلال مؤتمر وارسو!

أثار وزير الخارجية اليمني, خالد اليماني, جدلاً واسعاً, بعدما بادر إلى إعارة مكبر الصوت الخاص به خلال مؤتمر وارسو الدولي، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما تعطل المكبر الخاص به.

وكشف مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات, تفاصيل الحادثة في تغريدة من داخل غرفة الاجتماع

وكتب غرينبلات ”لحظة تشرح القلب، لم يكن ميكروفون نتنياهو يعمل، فقام وزير الخارجية اليمني بإقراضه“.

وأضاف أن ”نتنياهو رد مازحًا بشأن التعاون الجديد بين إسرائيل واليمن.. خطوة بخطوة“.

ومازح نتنياهو اليماني قائلًا ”إنها بداية التعاون بين إسرائيل واليمن”.

وتابع غرينبلات ”من المذهل أن تكون جالسًا على بعد مسافة صغيرة من وزراء خارجية اليمن، وقطر، وعمان، والإمارات، والبحرين ونتنياهو (آخرين في المنطقة هنا أيضًا)، أجروا حديثًا صريحًا حول التحديات الإقليمية العديدة“.

وأردف ”بقيادة الرئيس دونالد ترامب، نمتلك الفرصة لحل هذه القضايا.. يجب علينا العمل على هذه التحديات المختلفة“.

ولا ترتبط اليمن بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولم يسبق الحديث عن لقاءات إسرائيلية – يمنية أو حتى سرية.

ونشر مكتب نتنياهو صورة لانطلاق مؤتمر ”السلام والأمن في الشرق الأوسط“، الأربعاء، في العاصمة البولندية، وارسو، ظهر فيها نتنياهو على طاولة تواجد عليها أيضًا وزراء خارجية عرب.

وعلى رأس الطاولة، برز نتنياهو وإلى جانبه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتستضيف العاصمة البولندية وراسو، لليوم الثاني على التوالي، أعمال مؤتمر حول الشرق الأوسط، بمشاركة دول عربية وغربية، وتأتي ”مواجهة“ إيران على رأس أجندته.