“قنبلة” فجرها مايك بنس في وارسو: نتنياهو وقادة البحرين والسعودية والإمارات يتقاسمون الخبز معاً

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس, بأن حقبة جديدة من العلاقات قد بدأت بين إسرائيل والبحرين والسعودية والإمارات.
وقال “بنس” في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر “وارسو” المعني بدعم مستقبل سلام وأمن الشرق الأوسط صباح الخميس:” بدأنا حقبة جديدة .. نتنياهو وقادة كل من البحرين والسعودية والإمارات يتقاسمون الخبز معاً”.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.
وقال نتيناهو، مجيبا عن سؤال الصحفيين، فيما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط: “نعم”.
واعتبر “نتنياهو” أن حضور مؤتمر وارسو إلى جانب دول عربية يشكل “منعطفا تارخيا”.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من لقاء جمع وزير الخارجية العماني يسف بن علوي بـ”نتنياهو” في وارسو.
وذكر مكتب “نتنياهو” في بيان له أن الأخير قال في مستهل اللقاء: “يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى، القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان (قابوس) بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم، إنه يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به، أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل”.
وأضاف: “أطراف كثيرة تحذو حذوكم، بما فيها أطراف تتواجد هنا في المؤتمر، أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع”.
وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية العُماني: “هذه رؤية جديدة وهامة حول المستقبل، لقد عانت الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي، هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب”، بحسب البيان الإسرائيلي.
سوف تشاهدون نتنياهو قريباً في قصر العوجا بالرياض تذكروا كلامي جيداً .
لا جديد يذكر ولا قديم ينظر
بدات الفضيحة بالجلاجل كما يسميها اخواننا المصريين نعلت الله عليهم اجمعين المغرب الاقصى
إذن الطباخ هو مسقط وعمان! خخخخخخ! الاكل للخليجيين والطبخ للمسقطيين العمانيين ! طباخ السم 1 وهو آكله ومتجرعه!
يااحمد اقلب وجهك، الفلسطينين باعوا اراضيهم ودولة فلسطين الى اليهود والان حاطين اللوم على السعوديه والعرب ، اقول فارق انت واياهم لابارك الله فيك وفيهم همم سبب المشاكل بالعالم
ههههههههههههههههه
ايش حلاة الآكل تحت الطاوله بين أبناء العم،
في فضول أعرف ايش نوع الخبز الللي تقاسموها,
يمكن خبز الرقاق شالينها جيرانا معهم يذوقه ابن العم،
هههههههههههه.
هزاب النغل
عمك نتنياهو يأكل الخبز مع معزبك أشوفك الدجاجة ما قدرتي تفتحي فمك بكلمة
محمد بن زايد سيدك وسيد أسيادك وهو اللي منغلنك اذا ما خاب ظني
بس سؤال دوووم محيرني
تعرفه من أبوك؟؟!!
أتوقع الاجابة ب…….
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