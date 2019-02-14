“شاهد” موفد الملك سلمان لبيروت “تحمس زيادة” وأثار غضب السعوديين: لبنان لازم يقود الشرق الأوسط كله

أثار المستشار في الديوان الملكي السعودي والموفد الملكي إلى لبنان نزار بن سلمان العلولا غضب المغردين السعوديين في أعقاب تصريحاته التي اعتبروها مهينة للمملكة خلال زيارته بيروت الأربعاء.

وبحسب مقطع فيديو متداول رصدته “وطن” فقد صرح “معلولا” بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون للصحفيين قائلا:” النجاح بإيدكم وانتم لازم تقودوا الشرق الاوسط كله مش بس المنطقة”.

وأضاف:”عنكم كل الكفاءات العقلية وكفاءات العلم والتعليم والتراث والثقافة.. ما في شي مو عندكم..كل شي عندكم في لبنان”.

لا حول ولاقوة الا بالله..هل يعقل ان يصدر هذا الكلام من مستشار في الديوان الملكي يقول للبنانيين انتم المفروض تقودون الشرق الاوسط🤔👇

لانعلم كيف يقودون الشرق الاوسط في الاجرام ام في الدعارة ام في ترويج الخمور والمخدرات ام في الزبالة ونشر التشيع الصفوي!! pic.twitter.com/sSDg3Vh7Kd — أستاذة #صانعة قرار (@hhh_99) February 13, 2019

تصريحات “العلولا” أطلقت موجة عارمة من الغضب على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث شن المغردون السعوديون هجوما عنيفا عليه، منتقدين أسلوب اختيار المستشارين في الديوان الملكي، في حين وصفه مغردون بالمسحور أو السكران.

هذا نتيجة عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، السياسة لها رجالها وكذلك المتحدثين باسم الدول لذا يجب عدم وضع أي شخص في مثل تلك الاماكن المهمة والحساسة الا بعد فحص دقيق ومعايير يعرفها المتختصين بها .. — سعد بن صوفان العمري (@Saadsofan) February 13, 2019

عندكم التراث والثقافة. …طيب وحنا يا السعودين عندنا تراث وثقافة ولا مش عاجبتك ثقافة بلاد الحرمين — Fooz🌺🌱🌳 (@fooz7126) February 13, 2019

السياسه لها ناسها — M (@M80723001) February 13, 2019

مسحووورر 😂😂😂 — علي العوني🇸🇦💚🇸🇦 (@ali673i) February 13, 2019

حسبناالله ونعم الوكيل عليك — nouf (@noufalmlkh) February 13, 2019

لا ومبسوط بالتصريح شكل المذيعه زينه ياالطيب السعوديه من تقود العالم العربي والاسلامي بحكامها وقيادتها وانت كبيت عشانا من بدري الله يهديك بس — عوض ال فاضل (@ama200018) February 13, 2019

لا يكون ماهو صاحي في ذاك الوقت لا يكون اكل شيء أثر عليه — مورينجا طيبة الطيبة (@moringa_taib) February 13, 2019

ياشيب عيني وش ذا الحثاله 🔥 — سبحان الله وبحمده (@1B___) February 14, 2019

مستحيل يكون سعودي اصيل على الاصل دور سود الله وجهه والله لايبارك فيه والحمد لله انه انفضح — فاطمه السبيعي (@8dQxL74V2HN0pQZ) February 13, 2019

وكان الموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي “نزار بن سليمان العلولا”، قد أكد وقوف السعودية إلى جانب لبنان ومساعدته في كافة المجالات بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأكد “العلولا” خلال لقائه الرئيس اللبناني “ميشال عون” في قصر الرئاسة شرق بيروت، بحسب بيان للرئاسة، على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وبحث الجانبان سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين بهدف تنمية العلاقات بينهما.

وتأتي زيارة “العلولا” لبيروت بعد زيارة كل من وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، وأمين عام جامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط”.

وعرض “ظريف”، خلال زيارته، التي بدأت الأحد واستمرت يومين، مساعدة لبنان في قطاعات الاقتصاد والأمن والصحة.

وتدعم السعودية قوى سياسية لبنانية، بقيادة تيار “المستقبل” بزعامة “الحريري”، في مواجهة قوى لبنانية أخرى، يقودها “حزب الله”، وتحظى بدعم إيران.