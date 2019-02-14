“شاهد” موفد الملك سلمان لبيروت “تحمس زيادة” وأثار غضب السعوديين: لبنان لازم يقود الشرق الأوسط كله

أثار المستشار في الديوان الملكي السعودي والموفد الملكي إلى لبنان نزار بن سلمان العلولا غضب المغردين السعوديين في أعقاب تصريحاته التي اعتبروها مهينة للمملكة خلال زيارته بيروت الأربعاء.
وبحسب مقطع فيديو متداول رصدته “وطن” فقد صرح “معلولا” بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون للصحفيين قائلا:” النجاح بإيدكم وانتم لازم تقودوا الشرق الاوسط كله مش بس المنطقة”.
وأضاف:”عنكم كل الكفاءات العقلية وكفاءات العلم والتعليم والتراث والثقافة.. ما في شي مو عندكم..كل شي عندكم في لبنان”.
تصريحات “العلولا” أطلقت موجة عارمة من الغضب على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث شن المغردون السعوديون هجوما عنيفا عليه، منتقدين أسلوب اختيار المستشارين في الديوان الملكي، في حين وصفه مغردون بالمسحور أو السكران.
وكان الموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي “نزار بن سليمان العلولا”، قد أكد وقوف السعودية إلى جانب لبنان ومساعدته في كافة المجالات بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وأكد “العلولا” خلال لقائه الرئيس اللبناني “ميشال عون” في قصر الرئاسة شرق بيروت، بحسب بيان للرئاسة، على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وبحث الجانبان سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين بهدف تنمية العلاقات بينهما.
وتأتي زيارة “العلولا” لبيروت بعد زيارة كل من وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، وأمين عام جامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط”.
وعرض “ظريف”، خلال زيارته، التي بدأت الأحد واستمرت يومين، مساعدة لبنان في قطاعات الاقتصاد والأمن والصحة.
وتدعم السعودية قوى سياسية لبنانية، بقيادة تيار “المستقبل” بزعامة “الحريري”، في مواجهة قوى لبنانية أخرى، يقودها “حزب الله”، وتحظى بدعم إيران.