“شاهد” مقطع الفيديو المثير عن سلطنة عُمان والذي حظى بإعجاب الآلاف حول العالم

أعاد ناشطون ووسائل إعلام عمانية تداول مقطع فيديو مثير عن السلطنة بعد أن حاز على إعجاب أكثر 60 ألف إعجاب على صفحة “فوايجد” على موقع الصور العالمي “أنستجرام”.

حاز مقطع فيديو مدته 24 ثانية عن السلطنة على إعجاب أكثر من 50 ألف متابع بعد أن نشرته صفحة (فوايجد) في حسابها على الانستجرام.

ويرصد الفيديو الذي قام بتصويره شاب وشابة من هولندا والذي لا تتجاوز مدته 24 ثانية أهم المعالم السياحية في السلطنة بالإضافة إلى تنوعها البري والبيئي.

ويعمل الشابان (هانا ونك) في الترويج السياحي عبر السفر إلى أنحاء مختلفة من العالم وتغطية أهم المعالم فيها في مقاطع فيديو قصيرة.

وبعد قضائهم ثمانية أيام في ربوع السلطنة، قال الشابان: رغم درجة الحرارة العالية التي وصلت لـ49 درجة مئوية، كانت عمان أفضل وجهة لنا في عام 2018”

يعتبر موقع “فوايجد” أحد أشهر المنصات السياحية في العالم، حيث يصل عدد متابعي صفحتهم على الانستجرام إلى 1.3 مليون متابع.