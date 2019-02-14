أول رد رسمي قطري على إدراج السعودية على “القائمة السوداء” في أوروبا.. هذا ما قاله أحمد الرميحي للرياض

في أول تعليق لقطر على لسان مسؤول رسمي حول إدراج الاتحاد الأوروبي للسعودية على القائمة السوداء للدول المتهاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، طالب مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، السلطات السعودية بتوجيه بعثاتها الدبلوماسية في أوروبا للتوقف عن الأكاذيب بحق دولة قطر.

وقال “الرميحي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أتمنى أن يتم توجيه رؤساء بعثاتكم في أوروبا بالتوقف عن الأكاذيب تجاه قطر، لأن لا أحد سيستمع لهم بعد هذه القائمة”.

https://twitter.com/aromaihi/status/1095977437572272128

وتساءل في تغريدة أخرى: “بعد إدراج المفوضية الأوروبية السعودية بالقائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، هل مازال الجبير على نفس قناعاته وفبركاته التي طالما رددها تجاه قطر ؟!”.

https://twitter.com/aromaihi/status/1095983650401894400

وكانت المفوضية الأوروبية، قالت، الأربعاء، إنها “أضافت المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال”.

فيما ردت المملكة العربية السعودية على الاقتراح، وأعربت، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فجر اليوم الخميس، عن “أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.