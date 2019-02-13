هل ستواجه عُمان أزمة مالية؟ .. هذا ما قاله صندوق النقد الدولي ونصحها بالإسراع في تنفيذه
نقلت وكالة “رويترز ” العالمية للأنباء، عن متحدث في صندوق النقد الدولي قوله إنّ سلطنة عمان لن تواجه أزمة مالية، لكن عليها الإسراع في تنفيذ إصلاح مالي مثل إدخال ضريبة القيمة المُضافة.
وذكرت الوكالة بأن وكالة التصنيف “فيتش” خفضت من تصنيف السلطنة بسبب الصعوبات المالية لعدم استقرار أسعار النفط.
وصرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط جهاد عزور قائلا: “يجب على السلطنة الحفاظ على أجندة التعديلات التي أفصح عنها قبل عدة سنوات عندما انخفضت أسعار النفط، أعتقد بأنه من المهم التسريع في بعض الإصلاحات مثل إدخال القيمة المُضافة”.
وفي رد له على سؤال ما إذا كان صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق إزاء احتمالية تخلف السلطنة عن سداد ديونها، قال عزور ” إذا قامت الحكومة العُمانية بعمل الخطوات الصحيحة، فلن يواجهوا أزمة مالية”.
كما أوضحت رويترز بأن وكالة “ستاندرد أند بورز” قد صنفت السلطنة عند BB/B مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيرة إلى أن تصنيف السلطنة جاء مدعوما من دول الجوار التي ستقدم المساعدات إذا لزم الأمر.
من جانبه، قال عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي لوكالة رويترز هذا الأسبوع بأن السلطنة لم تقم بأي محادثات لطلب أي مساعدات مالية.
ويشير احتياطي السلطنة إلى أن التخلف عن السداد مستبعد على المدى القصير، حيث يبلغ استحقاق الدين لهذا العام أقل من 1.5 مليار دولار ، وفقا لبيانات “Refinitiv” ، في حين تجاوزت الأصول الخارجية للبنك المركزي 17 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مضيفا بأن هذه الأصول ستصل إلى ما يقارب 41 مليار دولار عند إضافة الأصول المقدرة لصندوق احتياطي الدولة العام وصندوق الاستثمار العماني.
واختتم جهاد عزور حديثه لرويترز بأن خطط السلطنة هو التخلص التدريجي من نظام الدعم وتنويع إيراداتها بعيدا عن النفط وهذه من بين الإصلاحات التي تحتاجها، مشيرا إلى أن السلطنة لديها الخطط المطلوبة ولكن المهم الآن هو تطبيق هذه الإصلاحات.
{المصدر: أثير}
ما قبل 9 أيام نشر تقرير من وكالة بلومبرغ وقلتم وقتها التقرير مشبوه! وأن الصحفي السعودي عبدالرحمن الراشد علق على الموضوع لذلك ليس صحيحا ! خخخخ! هاهو تقرير آخر بنفس المعنى فقط انتقاء كلمات أقل حدة ! ولا يوجد فرق كبير بين جوهر الموضوع ! التقرير الذي يقال أنه مشبوه تكلم عن مساعدات السعودية ! وفي هذا التقرير بالنص : (تصنيف السلطنة جاء مدعوما من دول الجوار التي ستقدم المساعدات إذا لزم الأمر) منقول من رويتر وليس عبد الرحمن الراشد! لاحظ أيضا (إذا قامت الحكومة العُمانية بعمل الخطوات الصحيحة، فلن يواجهوا أزمة مالية) هذا الكلام على لسان متحدث باسم صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط ! وهو نفس ما تردد في التقرير الذي قيل أنه مشبوه! التقارير الدولية عندما تكون صادقة لا يهم لو رقص فلان أو لطم علان ! المشبوه الوحيد هو علاقات واتصالات مسقط وعمان مع الصهاينة والهرولة إليهم !خخخخ
صندوق النقد الدولي فاشل بمعنى الكلمة والدليل خلال 90 سنه مضت لم تستفد اي دولة قامت بطلب القرض ولم تكن هناك اي زياده في استثمارها فالقصد من الصندوق زيادة الفقير فقرا وزيادة الغني غناء.
ولا نحتاج إلي نصيحة وفلسفة من النصاب
ولدى ابناء الإمبراطورية خبره زمنية كفيلة في عدم الحاجة إلى من يقوم بترشيدها إلى الصواب
لم نأخذ قرض من صندوق النقد او مساعدات من أحد. عمان بلد الخيرات ولله الحمد. عاش اجدادنا العمانيين العرب بتمر ولبن وماء ولم يشحذو من احد ولله الحمد.وانت يا هزاب تنعت عمان بالبلد الفقير كأنها تعتمد على المساعدات والمعونات لا اعرف من اين لك هذا.عمان بتاريخها السحيق وحاضرها لن تحتاج لاحد.الفقر مو عيب العيب لي يبيع اصلة ودينة وعرضة بحفنة من الدراهم.
قروض الصندوق العربي للتنمية ! ومنحات عديدة من هذا الصندوق ومساعدات فلكية من الكويت والسعودية والامارات ! وقرض الصين قبل سنتين 3 مليارات دولار ! وقروض من بنوك عالمية لتنفيذ حتى أصغر مشروع ! لماذا الكذب ؟ لماذا الخداع ؟ من تخدعون ومن تكذبون عليه؟ ألا تخجلون ؟ ألا تصابون بالغثيان عندما تكثرون الكذب ! ياشعب ضحك من جهله الأمم!خخخ!