“قابلوا السيئة بالحسنة”.. حمد بن جاسم يكشف توجيهات أمير قطر بشأن كيفية التعامل مع الذباب الإلكتروني

كشف رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عن توجيهات القيادة القطرية للشعب بشأن كيفية التعامل مع تطاول “الذباب الإلكتروني”، الذي يوظفه قادة الحصار للتطاول على القطريين شعبا وقيادة والخوض في أعراضهم بفجر في الخصومة تعكس أخلاق محركيهم.

وقال “آل ثاني” إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أثنى على مراعاة الشعب القطري للقيم والمبادئ في زمن الخلافات، وتأكيد سموه على الاستمرار بنفس النهج، وعدم الانزلاق إلى مستوى البذاءات.

وتابع موضحا في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”انني كنت ومازلت ادعوا لعدم الهبوط بمستوى الحوار إلى مستوى لا يليق بشعبنا الكريم.”

لقد أثنى حضرة صاحب السمو على مراعاة الشعب القطري للقيم والمبادئ في زمن الخلافات وتأكيد سموه على الاستمرار بنفس النهج، وعدم الانزلاق إلى مستوى البذاءات. انني كنت ومازلت ادعوا لعدم الهبوط بمستوى الحوار إلى مستوى لا يليق بشعبنا الكريم. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 12, 2019

ورغم ذلك قوبلت تغريدة رئيس وزراء قطر السابق بهجوم عنيف من كتائب الذباب الموجهة، وأظهرت الردود والشتائم البذيئة مدى “الحقارة” والانحطاط الذي وصل إليه قادة الحصار في مهاجمة مخالفيهم.

وكان الشيخ حمد تطرق في تغريدات سابقة للأزمة الخليجية، حيث قال في سلسلة من التغريدات بتاريخ الـ31 ديسمبر الماضي: “ونحن نودع عاما كان فيه الكثير من المفاجآت المحزنة للعالم العربي، ونستقبل عاما جديدا، أتمنى أن يكون عام خير تسود فيه الحكمة والمصلحة العربية والخليجية، وإعادة التفكير بإخلاص مع النفس، ومحاولة تصحيح الأخطاء وهذا ليس بعيب، فالرجوع الى الحق فضيلة”.

وتابع قائلا: “وفي شأن الحصار الذي فرض علينا في قطر فما زلت مؤمنا بأن نبتعد نحن عن الشماتة وعن الإساءة رغم أنهم لم يقصروا في الشماتة والتمنيات السيئة لقطر قيادة وشعبا، وهذا لا يعني أن ننسى ما حدث. كما أنني على يقين لو أن ما حدث منهم حدث من بلادي قطر (لصاحوا ) به عند البعيد قبل القريب”.

وأضاف حينها: “وأنا استغرب كيف ينكرون علينا هذا الحق فكل ادعاءاتهم باطلة، وفوق ذلك هم تمنوا كما ذكرت للشعب والقيادة أن تذل دون أساس بل حسدا من عند أنفسهم: ’قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد‘، ’ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين‘.. ويبقي السؤال أليس في الشقيقة السعودية من يفكر ’وين الي ساقوا العرب على العرب ونشبونا واستراحوا‘”.