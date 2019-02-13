شاهد| داعية سعودي يُفتي ويحرّض: “الرجل غير مُلزم بإخبار زوجته بزواجه عليها” .. وهذا ما حذّر منه الزوجة الأولى!

عاد الداعية السعودي عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، لإثارة الجدل بتصريحاته الغريبة، قائلاً إن الرجل غير ملزم بإخبار زوجته بزواجه من زوجة ثانية.

وقال إن الأمر يختلف من امرأة لأخرى وكلن الأفضل أن تكون الزوجة على علم بذلك.

وحذر “المطلق” خلال لقاء ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية” الزوجة الأولى من الجحود والإنقلاب على زوجها بسبب زواجه من ثانية.

ولـِ”المطلق” فتاوى غريبة، فبعد أن أحل لعبة “البلوت” انسجاماً مع التوجه الجديد مع إقرار “هيئة الرياضة” لهذه اللعبة بالمملكة، وبعد فتواه بأن إلزام النساء بارتداء العباءات أمر غير واجب شرعا، خرج “المطلق” ليثير جدلا جديدا بحديثه عن زواج (المسيار) وأيضا فتواه بأنه يجوز للفتاة المقبلة على الزواج أن تدفع المهر لزوجها.



وقال الشيخ عبد الله المطلق إنه من الممكن للفتاة دفع مهرها للرجل الذي تتزوجه إذا كان طيباً وذَا خلق ودين.



وفي رد الشيخ المطلق على سؤال عن حكم زواج المسيار حلال أم حرام، قال الشيخ : “زواج المسيار إذا كان بنية العدل وإعطاء المرأة حقوقها فهو حلال، أما إذا كان بنية الضحك على النساء وتضييع حقوقهن فهذا لا يجوز وحرام”.