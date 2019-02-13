محمود عباس
محمود عباس
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“شاهد” الرئيس الفلسطيني لأهالي محافظة الخليل: “إلعنوا أبوهم للمستوطنين”

By خاص "وطن"
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي يرصد محادثة بين وأهالي شارع الشهداء بمحافظة بالضفة الغربية بهدف الإطلاع على الأوضاع في ظل تصاعد وتيرة المستوطنين عليهم خلال الآونة الاخيرة عقب طرد للمراقبين الأوروبيين من المدينة.

وكان اللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية قد هاتف أهالي حي تل الرميدة أثناء تواجده مع الرئيس “عباس” بعد الهجوم الواسع الذي شنه المستوطنون، وأكدا خلال اتصالهما  على دعمهما الكامل لتعزيز صمود الفلسطينيين داخل الحواجز القريبة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، كما واطمئنا على السكان في ظل تزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين.

وخلال المحادثة، خاطب الرئيس الفلسطيني أهالي الخليل قائلا: “إلعنوا أبو المستوطنين”، مشيدا بمجهودات أهالي الخليل في التصدي لقطعان المستوطنين.

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  1. ابوعمر يقول

    اللعنـــــــــــــــــــــــــة أولى بك وجماعتك الملعونـــة…

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