شاهد| إعلان مسلسل “علمدار” الجديد يهزّ مواقع التواصل في تركيا

نشرت شركة “بانا”PANA للإنتاج الفني والأعمال التلفزيوينة التركية (يملكها نجاتي شيشماز)، صورة غلاف المسلسل التركي الجديد “النوبة”، المتوقع انطلاقه قريبًا، على قناة “شو تي في” Show TV التركية.

المسلسل التركي الجديد، من بطولة الممثل التركي الشهير نجاتي شيشماز المعروف عربيًّا بـ “مراد علمدار”، ومن إخراج التركيّ غوكهان إركوت.

ومع الكشف عن الصورة الأولية لغلاف المسلسل “البنر”، تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بشكل كبير، حيث عرض الغلافُ ممثّلي الأدوار الرئيسية وفي أسفل الصورة عبارة “في وقت الليل لا يكون في الجبال إلا الذئاب أو الجندرما”.

و”الجندرما” هي قوات الدرك التركية التابعة لقوات الأمن التركي، ومعروفة بمهامها الصعبة والقوية، لا سيما عند الحدود والمهمات الحسّاسة.

وحسب المعلومات الأولية عن المسلسل، فإنه يضم وجوهًا مشهورة من الممثلين الأتراك والذين سيلعبون الأدوار الرئيسية في المسلسل، على رأسهم يوردار أوكور، سايغن سويسال، إبك كارابنار، دنيز بوليشيك، كوشات أليني أتشيك.