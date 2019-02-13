جمال ريان يُثير جنون الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد: هذا شرطي لرفع “البلوك”

وضع الإعلامي المعروف والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، شروطا لـ”رفع البلوك” عن حسابات الأمراء السعوديين الذين حظرهم عن حسابه بتويتر.

وطالب عدد من هؤلاء الأمراء على رأسهم عبدالرحمن بن مساعد وخالد بن عبدالله آل سعود في تغريدات حملت هجوما جديدا “ريان” برفع الحظر عنهم.!

لن ارفع البلوك قبل ان تعتذر لي ، بعد ذلك سوف اقرر رفع البلوك عنك ، ان كنت اميرا ابن امير سعودي ،فأنا شيخ ابن شيخ فلسطيني لا فرق بيننا ، الامير الذي يقل أدبه ولا يحترم ادب الحوار بلوك #جمال_ريان #الخليج #مصر #الامارات #السعودية #العراق #سوريا #قطر #الاردن #المغرب_العربي pic.twitter.com/sy8j0w3cWi — جمال ريان (@jamalrayyan) February 11, 2019

وقال جمال ريان في رسالة لهؤلاء الأمراء:”الى الأمراء السعوديين الذين حظرتهم: آداب الحوار يعطيكم الحق في انتقاد السياسات والأقوال والأفعال، ولا يعطيكم الحق في التهجم على الرموز والأشخاص ووصفهم بصفات بذيئة”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”قارعوا الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، بعد ذلك سوف ارفع البلوك عنكم “

الى الأمراء السعوديين الذين حظرتهم: آداب الحوار يعطيكم الحق في انتقاد السياسات والأقوال والأفعال ، ولا يعطيكم الحق في التهجم على الرموز والأشخاص ووصفهم بصفات بذيئة، قارعوا الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق ، بعد ذلك سوف ارفع البلوك عنكم #الخليج #مصر #الامارات #السعودية #قطر #الاردن pic.twitter.com/tJqM2Jbkib — جمال ريان (@jamalrayyan) February 12, 2019

تغريدة “ريان” أثارت جنون عبدالرحمن بن مساعد ودفعته للرد قائلا:”لا غرابة في أن يكون هذا أقدم مذيعي الجزيرة فنهجهما واحد الكذب ببجاحة وبلا حياء”

وتابع مهاجما “ريان” بما يكشف التأثير الكبير لتغريداته بالسعودية:” أريد مثالًا على بذاءتي المزعومة هو من اقتحم منشني مفتريًا علي بما لم أقله وحين ناقشته بمنطق وأعيته الحجة هرب يجر أذيال الخيبة عبر البلوك.. كل ما قلته عنه جمال رأيان لأنه يتبنى الرأي ونقيضه دون خجل..”

لا غرابة في أن يكون هذا أقدم مذيعي الجزيرة فنهجهما واحد الكذب ببجاحة وبلا حياء .. أريد مثالًا على بذاءتي المزعومة هو من اقتحم منشني مفتريًا علي بما لم أقله وحين ناقشته بمنطق وأعيته الحجة هرب يجر أذيال الخيبة عبر البلوك.. كل ماقلته عنه جمال رأيان لأنه يتبنى الرأي ونقيضه دون خجل.. pic.twitter.com/bLyODGKALa — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) February 12, 2019

وتحظى تغريدات الإعلامي جمال ريان بتفاعل واسع خاصة من قبل السعوديين، لكشفه حقائق عن نظام ابن سلمان القمعي لا يجرؤ الإعلام السعودي على مجرد التلميح لها ما جعله هدفا لأمراء آل سعود وأذرع ابن سلمان الإعلامية يهاجمونه ليل نهار ويشوهون سمعته بحزمة من الافتراءات والأكاذيب الممنهجة.