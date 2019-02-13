بعد فضيحة رهف القنون.. “شاهد” تطبيق حكومي يتيح للسعوديين تتبع زوجاتهم وبناتهم ومنعهن من مغادرة المملكة

قدمت كل من آبل وغوغل تطبيق على منصاتهما يتيح للرجال في السعودية تتبع النساء ومنعهن من مغادرة البلاد، ما عرض الشركتين لمواجهة تهما بالمساعدة في “فرض نظام فصل عنصري بين الجنسين”.

ويتوفر تطبيق “أبشر” على كل من متجر “غوغل بلاي” و”iTunes”، وهو تطبيق تم تطويره من قبل الحكومة السعودية، يسمح للرجال بتحديد متى وكيف يمكن للمرأة عبور الحدود السعودية، ويقوم بتنبيههم في حال وقوع ذلك.

لمساعدته السعوديين على مراقبة تحركات ذويهم من النساء.. سيناتور أمريكي يدعو شركتي آبل وغوغل إلى حذف تطبيق "أبشر" pic.twitter.com/qTdexiax6J — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 13, 2019

يأتي ذلك في أعقاب الفضيحة الدولية التي سببتها الفتاة السعودية رهف محمد القنون بهروبها إلى كندا.

ويصف النشطاء واللاجئون تطبيق “أبشر” على أنه عامل رئيس في استمرار الصعوبات التي تواجهها النساء في مغادرة المملكة العربية السعودية.

ويسمح التطبيق لأولياء الأمور بالإشارة إلى الأماكن التي يمكن للنساء الذهاب إليها، وإلى متى، وإلى المطارات التي يسمح لهن بالتوجه إليها.

ويتم تشغيل التنبيهات إذا تركت المرأة منطقة معينة، ويستطيع الوصي رؤية أي أذونات نشطة وتغييرها إذا لزم الأمر.

وقالت ياسمين محمد، الناشطة الإسلامية السابقة التي تدافع عن حقوق المرأة، إن هناك مأساة في الطريقة التي تسهل بها آبل وغوغل “كراهية النساء”.

وأضافت: “يا لها من سخرية، في الغرب، تُستخدم هذه التقنيات لتحسين الحياة، وفي المملكة العربية السعودية، تُستخدم لفرض الفصل العنصري بين الجنسين”.