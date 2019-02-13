منى الغضبان - خالد يوسف
منى الغضبان - خالد يوسف
حياتنا

بعد فضيحة الفيديو الإباحي مع المخرج خالد يوسف .. هذه اعترافات سيدة الأعمال منى الغضبان

By وطن
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عُرضت سيدة الأعمال المصرية ، اليوم الأربعاء، على محكمة مدينة نصر، بعد القبض عليها، لاتهامها بالظهور في جديد للمخرج السينمائي الشهير .

وقرر قاضي المعارضات بالمحكمة، تجديد حبس منى الغضبان 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأصيبت سيدة الأعمال منى الغضبان، أمس الثلاثاء، بنوبة بكاء عقب إيداعها حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية، في واقعة ظهورها في فيديو جنسي مع مخرج شهير .

وبمواجهة المتهمة بالفيديو الإباحي اعترفت بأنها هي التي بالفيديو، مشيرة إلى أنها تعرفت على المخرج الشهير في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيا.

وأضافت أن المخرج الشهير وعدها بتقديمها كوجه فني في عمل سينمائي جديد، ولم تعلم أنه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الجنسية بينهما داخل شقته.

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