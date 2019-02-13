بعد سلسلة محادثات سرية مع ابن زايد.. هذا ما قاله نتنياهو عن الدول العربية واستثنى منها سوريا

تحدث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن طبيعة رؤيته للدول العربية مستثنيا سوريا من حديثه.

وفي تغريدة مثيرة للجدل نشرها الحساب الرسمي باسمه على تويتر، قال “نتنياهو” إن علاقة بلاده جيدة مع كل الدول العربية باستثناء سوريا.

رئيس الوزراء نتنياهو قال قبيل مغادرته البلاد متوجها إلى وارسو للمشاركة في مؤتمر الأمن والسلام الذي سيعقد هناك:



״علاقاتنا مع الدول العربية باستثناء سوريا علاقات جيدة جدا تتحسن طوال الوقت..

إسرائيل تعمل ضد إيران وانتشارها في المنطقة كل يوم بما في ذلك الأمس.״ pic.twitter.com/F5LuV8L7xQ — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 13, 2019

وأكد رئيس وزراء الاحتلال قبل مغادرته إلى مؤتمر الأمن والسلام في وارسو إن العلاقات مع الدول العربية “جيدة جدا وتتحسن طوال الوقت”.

وأضاف أن بلاده تعمل ضد إيران وانتشارها في المنطقة كل يوم بما في ذلك “الأمس”.

وكشفت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية من قبل أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة من المحادثات السرية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران.

والمحادثات بحسب القناة تناولت التنسيق بين الطرفين بشأن الملف الإيراني، كما بحث الطرفان محاولة دفع عملية سياسية إقليمية في المنطقة.

كما أعلنت القناة أنها ستكشف المزيد من التفاصيل حول العلاقات السرية بين إسرائيل والإمارات.

وكما قال بنيامين نتنياهو أكثر من مرة إن عملية “تطبيع”، تجري مع العالم العربي، دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين.

وقال: “ما يحدث في الوقت الحالي هو أننا في عملية تطبيع مع العالم العربي دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين”.