بعد سلسلة محادثات سرية مع ابن زايد.. هذا ما قاله نتنياهو عن الدول العربية واستثنى منها سوريا
تحدث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن طبيعة رؤيته للدول العربية مستثنيا سوريا من حديثه.
وفي تغريدة مثيرة للجدل نشرها الحساب الرسمي باسمه على تويتر، قال “نتنياهو” إن علاقة بلاده جيدة مع كل الدول العربية باستثناء سوريا.
وأكد رئيس وزراء الاحتلال قبل مغادرته إلى مؤتمر الأمن والسلام في وارسو إن العلاقات مع الدول العربية “جيدة جدا وتتحسن طوال الوقت”.
وأضاف أن بلاده تعمل ضد إيران وانتشارها في المنطقة كل يوم بما في ذلك “الأمس”.
وكشفت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية من قبل أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة من المحادثات السرية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران.
والمحادثات بحسب القناة تناولت التنسيق بين الطرفين بشأن الملف الإيراني، كما بحث الطرفان محاولة دفع عملية سياسية إقليمية في المنطقة.
كما أعلنت القناة أنها ستكشف المزيد من التفاصيل حول العلاقات السرية بين إسرائيل والإمارات.
وكما قال بنيامين نتنياهو أكثر من مرة إن عملية “تطبيع”، تجري مع العالم العربي، دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين.
وقال: “ما يحدث في الوقت الحالي هو أننا في عملية تطبيع مع العالم العربي دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين”.
من حقك أن تفخر وتتباهى طالما من هم امامك من طينة ذلك المريض المحنط على سدة الحكم ! الذي كاد ان يموت فرحا فقط لرؤيتك! ووفده كاد ان يصاب بالجنون من لهفة شوق اللقاء! ورقص شعبه رجال ونسوان لك ! وهرول وانبطح وتنازل وهذى وهذر طوال الليل إلى الصباح ! ووقف كالتلميذ الخائب يشاهد درس قوي وحقيقي في الجغرافيا أمام الخارطة ! وتعلم لأول مرة وهو الذي لا يعلم فك الحروف! وخشع أمامك وهو الذي لم يخشع يوما لرب العالمين ! وقدم فروض الطاعة لدرجة أن بريطانيا أصابها وقدمت طلب للتفسير فأكد عبوديته الأبدية لبريطانيا ! افرح أيها الصهيوني ! ليس لدينا اليوم عمر بن الخطاب ولا صلاح الدين ولا خالد بن الوليد ولا موسى بن نصير ولا طارق بن زياد ! مجرد أصنام وخونة وعملاء وحثالات!
لعنة الله عليك يا هزاب ليوم الساعه،، المريض الذي تتكلم عنه اشرف منك ومن اللي جابك والحقد والنار اللي في قلبك عسى تحرقك في الدنيا قبل الآخرة.
عميل صهيوني وسعودي واماراتي نسيت اصلك واصل من جابك شبعت من خيرات هالبلاد وبعدها تلعنت.
ما نقول غير انك حقير ومنحط لا تنسى من عاب ابتلى.
لا حول ولا قوة الا بالله
هزاب انا أتحداك أمام الجميع ونكون ع بث مباشر أريد حوار معك بسيط واذا أقنعتني بكلامك اللي تتكلم عنه ف كل المواضيع افعل ما تشاء معي
ولكنك تبقى ابن ساقطة وابن ساقطة لا يعرف من هو والدة لانه الساقطة مثل الحمام وانت لا تعلم من هو والدك وانا متأكد من هذا الشي
من قتل الشعب السوري ومن الان يقتل الشعب اليمني
اقسم برب العباد لو كنت لاظهرت نفسك ولكن انت خنزير نجس