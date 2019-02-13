بعد تهديده بغزوها حال إتمام الصفقة.. قطر تتحدى الملك سلمان وتجري محادثات لشراء “S-400”

في تحد واضح للسعودية بعد تهديد الملك سلمان بن عبد العزيز بغزو قطر في حالة اشترت نظام الدفاع الجوي الروسي “أس-400″، أكد السفير القطري في روسيا فهد بن محمد العطية أن بلاده تجري محادثات مع موسكو لشراء أنظمة دفاع جوي روسية.

وقال “العطية” في مقابلة أجرتها معه وكالة “رويترز” للأنباء أنه “لم يتم توقيع أي عقود بعد بسبب العقوبات على صادرات روسيا العسكرية”، مؤكدا أن العقوبات “أثارت قلقا كبيرا”.

وفي رده على سؤال حول تهديد السعودية في السابق باتخاذ إجراء عسكري إذا نشرت قطر نظام الدفاع الجوي الروسي “أس-400″، قال العطية: “نحن لا نملي على السعوديين ماذا يجب عليهم أن يشتروا. ونحن لن نسمح لهم بالتدخل في علاقاتنا مع روسيا”.

وفي حزيران/ يونيو، قال جورج مالبرونوت كبير مراسلي صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط إن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل على إقناع قطر للعدول عن شراء صواريخ “أس-400” من روسيا.

وقال مالبرونوت في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن “الملك سلمان لم يكتف بمخاطبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بل طلب من دونالد ترامب ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إقناع قطر بالتراجع عن شراء صواريخ “أس-400″ الروسية، بحسب مصدر فرنسي. بعد عام على الأزمة الخليجية”.

وأضاف: “الدوحة تقاوم جيرانها”.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية، كشفت أن السعودية هددت باستهداف قطر عسكريا في حال حصولها على منظومة “أس 400” الصاروخية الروسية.

وقالت الصحيفة إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز طلب تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع إتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن الملك سلمان وجه رسالة إلى الرئيس الفرنسي عبر فيها عن قلقه من اقتراب قطر من حسم صفقة مع روسيا، للحصول على منظومة “أس 400” الصاروخية المخصصة للدفاع الجوي، وهي الخطوة التي ترى السعودية أنها تهدد سلامة مجالها الجوي وتنذر بالتصعيد في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن الملك السعودي هدد “باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتحييد هذه المنظومة الدفاعية، بما في ذلك التدخل عسكريا”، وطلب من الرئيس الفرنسي المساعدة من أجل منع بيع المنظومة إلى قطر والحفاظ على استقرار المنطقة.