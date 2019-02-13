إيران تُعلن دخول العلاقات مع عُمان مرحلة جديدة .. هذا ما كشفه سفيرها لدى السلطنة
أكد سفير إيران لدى سلطنة عمان محمد رضا نوري على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السلطنة وإيران دخلت مرحلة جديدة، مشيراً الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعأ ملحوظاً خلال العامين الماضيين.
ولفت “نوري” في حديث لصحيفة “شؤون عمانية” الى عمق العلاقات التي تربط بين السلطنة وإيران.
واعتبر أن البلدين يسعيان إلى تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وقال إنّ هذه العلاقات تحظى بأهمية قصوى لدى قيادتي البلدين؛ وذلك نظراً للعوامل المشتركة الثقافية والدينية والجغرافية بين البلدين.
وأكد السفير الإيراني أن التشاور والتنسيق بين إيران والسلطنة حول المسائل الثنائية والإقليمية والدولية تمضي قُدماً بشكل مستمر، وهناك زيارات متبادلة بين المسؤولين في البلدين.
وأشار نوري إلى أن من الأمثلة الدالة على نمو العلاقات بين البلدين في الستة أشهر الماضية هو إلغاء تأشيرة الدخول إلى إيران للمواطنين العمانيين وإصدار تأشيرة دخول إلى السلطنة في المطار بالنسبة للمواطنين الإيرانيين، وأيضا زيادة رحلات الطيران بين البلدين إلى 48 رحلة أسبوعياً من مختلف المدن بالإضافة إلى تدشين خط طيران آخر بين البلدين الأسبوع الماضي من قبل شركة قشم اير الإيرانية بين جزيرة قشم ومسقط.
وكانت سفارة إيران قد أقامت أول امس حفل استقبال بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية وذلك بالنادي الدبلوماسي، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالسلطنة وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.
هل توجد أرقام تثبت ذلك؟ ما هو الجديد في مجال التعاون الاقتصادي؟ أين مشروع المستشفى أبو 33 طابق! الذي بشر به احد الأكاديميين العمانيين؟ لماذا تأخر ألغاء التأشيرة على العمانيين 4 سنوات؟ خطوط الطيران تخدم من؟ لماذا الحديث الآن عن التعاون الاقتصادي وليس في صيف عام 2015م بعد الاتفاقية النووية التي دفع لها مسقط وعمان دم قلبهم وخسروا الأموال من أجلكم ؟ أيها السفير أنت أتيت من خلفية أمنية الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية وتعلم البئر وغطاه! العقوبات الأمريكية القاسية وانهيار العملة الإيرانية هي التي جعلتكم تتجهون لتخفيف التشدد في منح التأشيرات! لكن شيء ما لم يكن في الحسبان ! لا الإيرانيين يريدون زيارة البلد الفقير إلا عدد قليل جدا ولا المسقطيين العمانيين في وضع يسمح لهم بزيارة إيران إلا المرضى وعدد قليل جدا منهم بسبب واحد ضيق ذات اليد ! ولكن قبل كل ذلك نسألك بلسان حال مسؤولي وشعب البلد الفقير : أين الرز؟ مافيش رز ؟ خخخخخخ! ايه فائدة التأشيرات ! حاول مرة أخرى يا مسقط وعمان ! هههه!هععع
اسال أسيادك عن الرز الإيراني، صار لهم عقود يتغدوا ويتعشوا به. عُمان لم تدفع سوى إحترام الجميع لها خلال إتفاقية ٥+١ أما الدم فتجرعة أسيادك وعلى مضض عندما فرض عليهم تهنئة إيران بتلك الاتفاقية. صعب على مسلوبي الإرادة مثلك يفهموا طبيعة العلاقات اللي تبنى على إحترام الاخر وقبوله بدون مقابل. لحم اكتاف أسيادك من ايران وانت جالس هنا مثل الأرملة تولول على سوء حظك.
العلاقات بين ابناء التاريخ والحضارة قديمه وليست وليدة اليوم ، وعلى الدول الناشئة والتي تعد قزمه ان ترى وتسمع وتتعلم وتسكت
هزاب النغل هذا افضل اسم حالك نغل
عماني لما تسوي شي تتكلم ع الملا
لا تعمل الدسائس وانت أعلم بهذا الشي
لو فيك خير وتكون متأكد انك ابن حلال
تكلم عن سياسة الامارات وما يفعلوه الان
ولكن النغل يبقى نغل
لانه النغل ما فيه خير حال اهله لانه عارف نفسه لقيط ابن حرام
وانت كذلك ابن حرام