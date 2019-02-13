إيران تُعلن دخول العلاقات مع عُمان مرحلة جديدة .. هذا ما كشفه سفيرها لدى السلطنة

أكد سفير إيران لدى سلطنة عمان محمد رضا نوري على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السلطنة وإيران دخلت مرحلة جديدة، مشيراً الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعأ ملحوظاً خلال العامين الماضيين.

ولفت “نوري” في حديث لصحيفة “شؤون عمانية” الى عمق العلاقات التي تربط بين السلطنة وإيران.

واعتبر أن البلدين يسعيان إلى تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وقال إنّ هذه العلاقات تحظى بأهمية قصوى لدى قيادتي البلدين؛ وذلك نظراً للعوامل المشتركة الثقافية والدينية والجغرافية بين البلدين.

وأكد السفير الإيراني أن التشاور والتنسيق بين إيران والسلطنة حول المسائل الثنائية والإقليمية والدولية تمضي قُدماً بشكل مستمر، وهناك زيارات متبادلة بين المسؤولين في البلدين.

وأشار نوري إلى أن من الأمثلة الدالة على نمو العلاقات بين البلدين في الستة أشهر الماضية هو إلغاء تأشيرة الدخول إلى إيران للمواطنين العمانيين وإصدار تأشيرة دخول إلى السلطنة في المطار بالنسبة للمواطنين الإيرانيين، وأيضا زيادة رحلات الطيران بين البلدين إلى 48 رحلة أسبوعياً من مختلف المدن بالإضافة إلى تدشين خط طيران آخر بين البلدين الأسبوع الماضي من قبل شركة قشم اير الإيرانية بين جزيرة قشم ومسقط.

وكانت سفارة إيران قد أقامت أول امس حفل استقبال بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية وذلك بالنادي الدبلوماسي، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالسلطنة وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.