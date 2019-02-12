قائد الجيش السلطاني العُماني وعدد من كبار الضباط في الإمارات لتنفيذ هذه المهمة الرسمية
أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، بغادرة اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني اليوم، الثلاثاء، متوجها إلى الإمارات.
وذكرت الوكالة أن “البلوشي” توجه للإمارات، لحضور ختام التمرين العماني الإماراتي المشترك (تعاون/2)، يرافقه العميد الركن عبدالله بن محمد الشريقي قائد لواء المشاة 23 بالجيش السلطاني العماني، وعدد من كبار الضباط بالجيش السلطاني العماني.
وكان في وداعه لدى مغادرته قاعدة السيب الجوية العميد الركن سالم بن خويطر المقبالي كبير ضباط الأركان والعميد الركن راشد بن سعيد الشافعي مدير عام الإدارة والقوى البشرية بالجيش السلطاني العماني.
ولازلنا نعلم ساحل عمان فهم عمانيين الاصل وهم ابناءنا الصغار
ولا زل المسقطيين العمانيين يعانون من عقدة النقص تجاه الامارات والسعودية وحتى الكويت ويحاولون بكل طريقة اجترار الماضي الامبراطوري الوهمي مقابل الحاضر بحقائقه المرة على مسقط وعمان المحكومة من الإمبراطورية الحقيقية بريطانيا العظمى ومسقط وعمان الصغرى! والتاريخ لا يرحم المتخاذلون من قص ريشهم بريطانيا وطردتهم من أفريقيا وآسيا وعادت لتحكمهم في عقر دارهم ! هذا ما لا يريد سماعه أي غراب وبوم مسقطي عماني! لكنها هي الحقيقة المرة ! يرونها كل يوم !خخخ
حسبي الله ونعم الوكيل عليك ( يا ثائر الفتن بين الشعوب أما يكفي أما تخاف الله عز وجل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )) صدق الله العظيم هذا لسانك يوم من الايام سوف تكون في غيابة السجون إن شاء الله إرحم نفسك عاد يكفي التطاول دع الناس وشأنهم ودع الخلق للخالق
هههههههه هزبزب شكلك ولد امس رووووح ادرس التاريخ
انت من كثر حقدك يوم من الايام أسنانك يطشن مثل سن محمد نجيب😂😂😂😂