فيديو نادر.. “شاهد” شجاعة صدام حسين أمام المحكمة: “أنا المسؤول”

تستمر رغد صدام حسين الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل، في نشر تاريخ والدها من صور ومقاطع لم تنشر من قبل وكل ما كتبه بخط يده وقرأه بصوته.

هذه المرة نشرت “رغد” عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك وفق ما رصدته (وطن)، مقطعا مصورا قالت إنه يظهر شجاعة الرئيس العراقي الراحل أثناء محاكمته.

عن شجاعة الشهيد صدّام حسين … #صدام_حسين Posted by ‎رغد صدّام حسين Raghad Saddam Hussein‎ on Tuesday, February 12, 2019

وشمل المقطع جزء من محاكمة صدام حسين وظهر يخاطب المحكمة بكل جرأة وكأنه هو من يحاكمهم بحسب وصف النشطاء.

وكان حساب رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل على تويتر نشر، ما قالت إنه آخر ما جاء على لسان أبيها قبل أربعة أيام من إعدامه الذي صادف الـ30 من ديسمبر/كانون الأول 2006.

وحملت الرسالة توقيع “رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة”، وجاء فيها “أيّها الشعب الوفي الكريم: أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيب ظن مؤمن صادق أمين.. الله أكبر”.

ونفذ حكم الإعدام شنقا في الرئيس الراحل صبيحة أول أيام عيد الأضحى، بأمر من رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، الذي أصرّ على تنفيذ الحكم في ذلك اليوم تحديدا.