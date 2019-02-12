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شاهد| سعودي يتعرّى كاملاً لاقتحام مدرسة ابتدائية للإناث في مكة!

By وطن
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أقدم سعودي على التعري، محاولاً اقتحام مدرسة ابتدائية للإناث، في حي “مخطط الشرائع 7” بمكة المكرّمة، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من ضبطه.

وقالت صحيفة “سبق” إن الشخص “”.

وفي التفاصيل؛ فُوجئ عددٌ من أولياء الأمور وحارس المدرسة الابتدائية للبنات، بشخص يحاول الدخول للمدرسة وتظهر عليه تصرفات غريبة، في أثناء صرف طالبات الصفوف الأولية، وقام بخلع ملابسه على مرأى من الحاضرين، وسط خوف وهلع في نفوس الطالبات؛ ما اضطر الأهالي إلى عمل حاجز بشري بينه وبين بوابة المدرسة لحين وصول الجهات الأمنية.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

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