“الدكتور الموتور” يرى بعين واحدة.. رئيس تحرير “الوطن” القطرية يُلجم مستشار ابن زايد ويثير جنونه

أثار مقال للكاتب القطري محمد حمد المري، رئيس تحرير صحيفة “الوطن” القطرية، جنون مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله.

ونشر “عبدالله” صورة من المقال المشار له الذي وصفه فيه “المري” بـ(الدكتور الموتور) وعلق عليه غاضبا:”رئيس تحرير صحيفة الوطن القطرية يرد على تغريدة لي بافتتاحية ملتوية يدافع عن قطر وهذا حقه ويتطاول على الامارات والسعودية وهذا من تعاليم كبيره الذي علمه التطاول بقبيح الكلام”

وتابع وقد ثار جنونه ولم يرد على الحجة بالحجة:”ثم يصفني ب”البروفسور المغرور الذي احترق كرته وخسر رصيده ويعيش مراهقة فكرية” بجانب كلام اخر بذئ لا يستحق الرد”

رئيس تحرير صحيفة الوطن القطرية يرد على تغريدة لي بافتتاحية ملتوية يدافع عن قطر وهذا حقه ويتطاول على الامارات والسعودية وهذا من تعاليم كبيره الذي علمه التطاول بقبيح الكلام ثم يصفني ب"البروفسور المغرور الذي احترق كرته وخسر رصيده ويعيش مراهقة فكرية" بجانب كلام اخر بذئ لا يستحق الرد pic.twitter.com/Ukm2MKvWc7 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 12, 2019

وكان رئيس تحرير صحيفة “الوطن” القطرية وصف مستشار ابن زايد في مقاله، بـ “الدكتور الموتور الذي يرى بعين واحدة ويشارك قرقاش في المنهج الأعوج” وفضح تناقضات رجل “شيطان العرب”.

وعاد “المري” ليصفع الأكاديمي الإماراتي من جديد ويرد عليه ساخرا:”يبد جرحت مشاعرك يابروف وأحرجتك وأزعجتك بكلام مباشر جعلك “لاتستطيع الرد” وليس كما ذكرت “لايستحق الرد”!”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”فإذا كنت مرهف الإحساس لهذه الدرجة فننتظر منك موقف إنساني تجاه زملاؤك الإماراتيين المسجونين بدون محاكمةأو عن تشتيت الأسر بسبب دول الحصار أو عن القصف والقتل المستمر بليبيا واليمن!”