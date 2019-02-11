“شاهد” خاشقجي أوقعه في شر أعماله.. “طبال” ابن سلمان اللبناني جيري ماهر فضح نفسه بنفسه

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، فضح بشكل صريح نفاق وتناقض الإعلامي اللبناني جيري ماهر الذي استأجره ابن سلمان، وتبدل تصريحاته وآرائه وتفصيلها حسب هوى من يمسك بطوقه وطمعا في “الرز”.

الفيديو المتداول على نطاق واسع، حوى حديثان مختلفان لطبال ولي العهد جيري ماهر، عن حادث مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر الماضي.

وبحسب المقطع وفي بداية القضية وقبل كشف تورط ابن سلمان بالجريمة كان “ماهر” يؤكد ويشدد على براءة السعودية من هذا الأمر وقال “إن ولي العهد السعودي أكد مرارا وتكرارا أن السعودية لم تقم بهذه الجريمة وأنه مستعد لفتح القنصلية أمام الأتراك للتفتيش”

وتابع مهاجما تركيا مشيرا إلى أن قتل خاشقجي مؤامرة على السعودية ونظام ابن سلمان بريء منها.

وفي الجزء الثاني من المقطع وبعد اعتراف السعودية الصريح بالجريمة عقب محاصرتها بالأدلة التركية، تحدث جيري ماهر عن نفس الأمر ولكن حديثه انقلب 180 درجة بما يخدم المصلحة السعودية.

وقال في حديث أثار استنكار الكثيريين:”القتيل سعودي وقتل على أرض سعودية والقاتل أيضا سعودي إذا لا أحد له حق أن يتدخل بهذه القضية”.

وكان جيري ماهر (القلم اللبناني المحسوب على النظام السعودي) دعا في منتصف أكتوبر اماضي السعودية لطرد مواطني أي دولة يعملون بالمملكة في حالة إذا لم تعلن هذه الدولة بشكل واضح تضامنها مع السعودية.

وتابع بوصلة تطبيلية فاخرة للمملكة في تغريدة له رصدتها (وطن) حينها:”لا يوجد لون رمادي اليوم، اما مع مملكة العرب السعودية وقيادتها وشعبها وإما في خندق المضللين والأعداء. ”

يشار إلى انه في ديسمبر الماضي عقد وزير الإعلام السعودي اجتماعا مثيرا للجدل شمل معظم رؤوس التطبيل للنظام وولي العهد على رأسهم أنور مالك والكويتي فهد الشليمي ويبدو أن جيري ماهر كان حاضرا بالطبع ولكن لم يسلط عليه الضوء إعلاميا كما الآخرين.