بعد إلغاء مشاركتها في مؤتمر بالسلطنة.. محامية إماراتية تكايد العُمانيين وترفع دعوة جنائية ضد المُعلّق خليل البلوشي

أعلنت المحامية الإماراتية حوراء موسى عن تقديمها طلبا للنيابة العامة الإماراتية بفتح بلاغ جنائي ضد المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي بسبب واقعة “دوس عليهم دوس” التي اعتذر عنها سابقا.

يأتي ذلك، بعد أيام من إلغاء مركز الشرق الأوسط المتخصص في الدراسات والبحوث والندوات والمؤتمرات العلمية في سلطنة عُمان مشاركتها في في “مؤتمر الخصوصية في شبكات التواصل الاجتماعي”، وذلك في أعقاب رفض المغردين مشاركتها بسبب وصفها للجماهير العمانية التي شجعت المنتخب القطري بالمرتزقة.

وقالت “موسى” في تدوينة لها عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تم تقديم طلب فتح بلاغ جنائي لدى النيابة العامة الاتحادية ضد المدعو خليل إبراهيم محمد البلوشي”.



وأضافت متحدية:” بنشوف من اللي بينداس عليهم دوس”.

تم تقديم طلب فتح بلاغ جنائي لدى النيابة العامة الاتحادية ضد المدعو خليل إبراهيم محمد البلوشي



بنشوف من اللي بينداس عليهم دوس — د.حوراء موسى (@HAWRAMOSA) February 11, 2019

وكان المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي، قدّم اعتذاره للجمهور الاماراتي، وقال إنه أخطأ بشكلٍ غير مقصود خلال تعليقه على مباراة نصف نهائي كاس آسيا، بين قطر والإمارات، حينما قال خلال تعليقه على هدف لاعب منتخب قطر حسن الهيدوس: “الهيدوس داس عليهم دوس”.



وأكد “البلوشي” أن المعلق خلال المباراة قد يتفوّه بكلمات غير مقصودة، مشيراً إلى أنه أخطأ في انتقاء المفردة للتعبير عن الهدف الثالث لقطر في مرمى الامارات.

وكان منتخب قطر، قد سحق نظيره الإماراتي على أرضه وبين جماهيره، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد “محمد بن زايد“،ضمن نصف نهائي كأس آسيا، وتمكن “العنابي” من التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، لمواجهة المنتخب الياباني والذي تمكن لاحقا من هزيمته والفوز بكأس آسيا.