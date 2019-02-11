بعد إلغاء مشاركتها في مؤتمر بالسلطنة.. محامية إماراتية تكايد العُمانيين وترفع دعوة جنائية ضد المُعلّق خليل البلوشي
أعلنت المحامية الإماراتية حوراء موسى عن تقديمها طلبا للنيابة العامة الإماراتية بفتح بلاغ جنائي ضد المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي بسبب واقعة “دوس عليهم دوس” التي اعتذر عنها سابقا.
يأتي ذلك، بعد أيام من إلغاء مركز الشرق الأوسط المتخصص في الدراسات والبحوث والندوات والمؤتمرات العلمية في سلطنة عُمان مشاركتها في في “مؤتمر الخصوصية في شبكات التواصل الاجتماعي”، وذلك في أعقاب رفض المغردين مشاركتها بسبب وصفها للجماهير العمانية التي شجعت المنتخب القطري بالمرتزقة.
وقالت “موسى” في تدوينة لها عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تم تقديم طلب فتح بلاغ جنائي لدى النيابة العامة الاتحادية ضد المدعو خليل إبراهيم محمد البلوشي”.
وأضافت متحدية:” بنشوف من اللي بينداس عليهم دوس”.
وكان المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي، قدّم اعتذاره للجمهور الاماراتي، وقال إنه أخطأ بشكلٍ غير مقصود خلال تعليقه على مباراة نصف نهائي كاس آسيا، بين قطر والإمارات، حينما قال خلال تعليقه على هدف لاعب منتخب قطر حسن الهيدوس: “الهيدوس داس عليهم دوس”.
وأكد “البلوشي” أن المعلق خلال المباراة قد يتفوّه بكلمات غير مقصودة، مشيراً إلى أنه أخطأ في انتقاء المفردة للتعبير عن الهدف الثالث لقطر في مرمى الامارات.
وكان منتخب قطر، قد سحق نظيره الإماراتي على أرضه وبين جماهيره، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد “محمد بن زايد“،ضمن نصف نهائي كأس آسيا، وتمكن “العنابي” من التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، لمواجهة المنتخب الياباني والذي تمكن لاحقا من هزيمته والفوز بكأس آسيا.
ههههههههههه الإماراتيين يستعبطوا ههههههههههه
دوس عليهم دوس هههههه كلبه ذي
هزابوه الجحش تعال سمع خالوتك حوراء ما عارفة ايش تسوي بعد ما تفشلت والرد العماني مثل الصاعقة نزل عليها وبالحرف الواحد غير مرغوب بك ف أرض المحبة
أقول لا دوس دوس يالهيدوس ودس فوق هزاب
ذكرتيني أيتها المحامية ” حوراء موسى عبدالرسول ” بفيلم محامي الخلع الذي ورد في أحد مشاهده أن المحامي سيكتب في العريضة المقدمة للمحكمة لنيل الخلع كلمة ” مابيعرفش ” ….الخ … ؛ وبالتالي أظنك كمحامية ستكتبي في عريضتك ” دوس عليهم دوس” … ماهذا ياسيدتي المحامية ؟ أنت دكتورة … وفاهمة في القانون ؛ وهذا يعني أن تقديمك لعريضة طلب فتح تحقيق مع المعلق الرياضي خليل البلوشي ؛ فيه الكثير من الجدل والغرابة …. وكان من الأجدر بك كمحامية تنشدين العدالة ؛ لو رفعتي على نفسك وعلى الأعلامي محمد نجيب طلب فتح تحقيق لاتهامكما العمانيين بالمرتزقة وأنهم عبيد الريال ! ألم يكن هذا كلامكم …. عموما حسب علمي فالمبدأ الراسخ لدى القضاء في كل دولة هو اتباع الشرعية الجنائية في العقوبة … وهذا يعني ألا جريمة ولاعقوبة إلا بنص … وكلمة دوس عليهم دوس لا تعد في فقه القانون ولا في اللغة القضائية جريمة أو لفظا تستحق العقاب …. وأظن أن القضاء في الامارات شامخ ؛ ولا يختلف عن قضاء الدول العربية من حيث الاستقلالية والعراقة ؛ وعدم النزول لهذه المبتذلات والمهاترات اللغوية التي تتم في القنوات الفضائية لأنها ببساطة تقال لوقتها ؛ وتعبر عن أحداث تخالج نفس المعلق لا أكثر جراء مشهد كروي أراد امتاع الجمهور به ؛ وهو ما يتوجب معه اغلاق الصفحات الماضية والترفع عنها ؟! فدونما شك لديك في خزانتك قضايا أهم ؟!
هلا ابو جبل .. يا ريت تعليقك تنشره على تويتر لان وطن خارج السرب محضور في الامارات … تعليق جداً مهم امنيتي تعيد نشره … مع خالص مودتي
بو كشة مغتاطة لأنه طردوها العمانيين آآوووووت
كأس آسيا فمتحف قطر متربع وأنتم تنبحون بغية يرجع لكم مثلا خخخخ وتصفيون غيطكم ف خليل البلوشي
احلى عبارة ل2019 دااااس عليهم دوس عيال ناقص عيال تسامحنا بنعلاننا ههههاااااي
زوال زولها هي مع خليل البلوشي …خليل ما يمثل الا نفسة ما يمثلنا نحن العمانيون
هههههه هذي جنت والله عقلها إلا مثل إياهم حبتين في ظهر جمل ما حد بينداس غيرها . قانونها ما يمشي لا في عمان ولا في قطر ههههههه
ونحن بكل جداره و اقتدار من خلال هذا الموقع ندوس على هزاب ( الحمار ) شيميل المجنسين دوس و حتى شمعنا عليه بالشمع الأحمر.
مااعاااش من يدوس ع المعلق العماني ولا ع سلطنة عمان… طبع اردي يبقى ردي.. وحوراء الي شايله شهادة دكتوره.. مااقول غير والله حرام فيها الشهاده 👌👌
شت خوفتنا بو كشه شكلها ما سمعت ب اسوووود عمان…
و دوس ع كشتها دووووووووووس
دوس عليهم دوس ههههههه يطلعون لنفسهم القاب
الشيمه قضية وش وهيا عجب وش جالسه اتقول… سمتنا المرتزقه وثاني جمله بذيئة متحديه المعلق واقول بنشوف من راح يدوس عليهم دوس…. أتمنى يظهر محامي عماني ع الساحه ويرفع عليها قضيه أيظا ع السب والشتائم التي توجهها للعمانييين…ما الا هيا تعرف ترفع قضايا…. للأسف يستغلوا المناصب لأعمال وسخه…
كل ما اتجهوا لأية جهة صارت مشكلة 1 مسقط وعمان مثل المخبول الأهبل حركاته ما متزنة ابدا! تحركات سخيفة ! وتصرفات صبيانية في النهية يجيهم الرد المزلزل ويخافوا وتسمع خوار الثور من المعلقات التعيسة! طيب وين خالوتكم الوهيبية ؟ ماهي دوم في المقدمة؟ الحين شعب ايش كبره تدافع عنهم إمرأة؟ خخخخخخ! وين اسود نتنياهو ؟ وين الأبطال ! نقصد أبطال الديجيتال؟ صراحة بزعل وبدون زعل صرتم فرجة ومسخرة وخيخة!
وبكل اقتدار ندوس دوس على بتاعة الرويحي ونخليها وكالة من غير بواب مثل ما لعبوا عليها الفرس والصهاينة ما أقل عنهم ! يا البغية روحي رقعي ! عسى ما تترقع من كثر أخوارها ! يوم تقود على امك واختك وبنتك ايش بقى تاجر بها!
استغفر الله