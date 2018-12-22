شاهين السليطي: عندما يتطاول حفاة “ساحل عمان” المنشق على وطننا فالرد مباح ولا توجد خطوط حمراء أو خضراء

شن العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي هجوما عنيفا على حكام الإمارات وعلى رأسهم محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، على إثر تجدد إساءة المغرد البذيء وصبي ابن زايد حمد المزروعي للأسرة الحاكمة في قطر وخوضه بعرض الشيخة موزة والدة الأمير تميم.

وقال “السليطي” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن)، إنه عندما يتطاول “حفاة ساحل عمان المنشق” وحكامه ونبيحتهم على وطننا ورموزنا وأباءنا وأمهاتنا وبتوجيه مباشر من “شيطان العرب ـ يقصد محمد بنزايد ـ فيصبح الرد عليهم مباحاً.

وتابع:”ولا توجد خطوط حمراء او خضراء ابتداءاً من كبيرهم الذي علمهم السحر وقذارة تربيته لذريته ومن المؤكد بان #زايد_مب_أغلى_من_قطر”

عندما يتطاول حفاة ساحل عمان المنشق وحكامه ونبيحتهم على وطننا و رموزنا وأباءنا وأمهاتنا وبتوجيه مباشر من #شيطان_العرب #نغل_الخليج فيصبح الرد عليهم مباحاً و لا توجد خطوط حمراء او خضراء ابتداءاً من كبيرهم الذي علمهم السحر وقذارة تربيته لذريته ومن المؤكد بان

#زايد_مب_أغلى_من_قطر — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) December 21, 2018

واستنكر العديد من المغردين حتى بالإمارات نفسها تطاول المغرد البذيء حمد المزروعي ـ الذي من المستحيل أن يجرأ على هذه الأفعال المشينة إلا بأمر ورضى ابن زايد ـ على حكام قطر وخوضه في عرض والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشدد النشطاء على أن إساءة المزورعي تمثل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي يحركه ويتحدث بلسانه على تويتر ما يعكس أخلاق حكام الإمارات وفجرهم في الخصومة.

ولا يمتلك النظام الإماراتي في رده على الفضائح التي تكشفها قطر وقناة “الجزيرة” تباعا عن تاريخهم الأسود وسجلهم المشين، إلا وصلات السب والردح والخوض في الأعراض.

يشار إلى أنه قبل أيام زلزل وثائقي أعدته قناة “الجزيرة” عبر برنامج “ما خفي أعظم”، قصور الإمارات بعد كشفه بالأدلة تورط الإمارات والسعودية في محاولة غزو قطر عسكريا عام 1996.