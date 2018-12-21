قضية ضبط المغني الإماراتي عيضة المنهالي في فيلا للدعارة بالمغرب تعود للواجهة .. إليكم التفاصيل

لم يُغلق ملف ضبط المُغني الإماراتي عيضة المنهالي في فيلا للدعارة، بحيّ النخيل في مراكش، رفقة 11 شخصا من جنسيات إماراتية وسعودية، وأكثر من 30 فتاة، في شهر سبتمبر الماضي.

وكشفت وسائل إعلام مغربية، أن 32 فتاة، سيُمثلن، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يوم الثلاثاء المقبل (25 ديسمبر الجاري).

وفي هذه الجلسة من المزمع أن تشرع خلالها المحكمة في مناقشة ملف مثير يتابع فيه، أيضا، ثلاثة أشخاص، في حالة اعتقال، بجناية “الاتجار في البشر”، على خلفية اتهامهم بتكوين شبكة مختصة في “الاستعباد الجنسي لفتيات مغربيات وقوادتهن لسياح خليجيين”.

وتم تفكيك الشبكة إثر مداهمة أمنية، مساء الثامن من سبتمبر الماضي، للفيلا الكبيرة الحاملة للاسم التجاري “دار السور”، والواقعة بمنطقة “النخيل” السياحية، بضواحي مراكش.

وأسفرت العملية عن توقيف 49 شخصا، بينهم الفتيات المتهمات بالفساد، وشخصان يتابعان بدورهما، في حالة سراح، بتهمتي “إعداد منزل للدعارة، والوساطة في البغاء”، بعد أدائهما كفالة مالية قدرها مليون سنتيم مغربي لكل واحد منهما.

كما تم توقيف 12 سائحا خليجيا، يتقدمهم المطرب الإماراتي، عيضة المنهالي، وهم يستعدون لإحياء ليلة ماجنة بالفيلا، التي يقيمون فيها بإيجار لا يقل عن 22 ألف درهم لليوم الواحد.

وكان “المنهالي” عادَ إلى إلى الإمارات عقب إخلاء سبيله على خلفية القبض عليه في فيلا للدعارة.

وأوضح المنهالي أن هدف تواجده داخل الفيلا، التي اقتحمتها الشرطة وألقت القبض على جميع من كان فيها، هو تصوير فيديو كليب لإحدى أغنياته الجديدة.

وأضاف المنهالي، أنه تفاجأ باقتحام الشرطة للمكان واعتقال الجميع، بسبب عدم حصول المنتج على رخصة تصوير، على حد قوله. وقال إن الأمر “مجرد سوء تفاهم جرت تسويته لا أقل ولا أكثر”.