“شاهد” هكذا تم القبض على قتلة السائحتين في المغرب بعدما تخفّوا وحاولوا الهرب

كشفت معطيات جديدة عن تفاصيل عملية إيقاف المشتبه فيهم بقتل السائحتين الأوروبيتين، بمنطقة جبال أطلس بضواحي مدينة مراكش المغربية.

وقالت مصادر أمنية مغربيّة لموقع ”اليوم 24″، إن متهمين ثلاثة تم إيقافهم في المحطة الطرقية “باب دكالة” في مدينة مراكش، داخل حافلة، أثناء استعدادهم للسفر إلى مدينة أكادير، في محاولة للهرب.

وفيما تظهر صور البحث عن المشتبه فيهم الثلاثة صورهم الأصلية بلحىً معفية، ظهر الموقوفون أثناء إلقاء القبض عليهم في المحطة الطرقية بمدينة مراكش، وهم حليقي اللحى، في محاولة للتمويه.

وقالت المصادر ذاتها أن الثلاثة كانوا يرتدون “قبعات” على رؤوسهم، وصعدوا الحافلة المتوجهة إلى أكادير. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنهم كانوا يحملون سيوفا معهم، وهو ما لم تؤكده المصادر الأمنية .

وتم العثور على جثتي “لويزا فيستيرجر جيسبرسن” البالغة 24 عاما، من الدنمارك، و”مارين يولاند” البالغة 28 عاما، من النرويج، في منطقة معزولة بالقرب من إمليل، مطلع الأسبوع الماضي، بعدما كانتا في طريقهما إلى جبل توبقال، أعلى قمة في شمال إفريقيا، والوجهة الشعبية للمشي لمسافات طويلة.







ونُشر مقطع فيديو للقتلة المشتبه فيهم، نشرته صفحات مقربة من تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهدد أحد قاتلي السائحتين في الفيديو الذي نشر مساء الخميس، بتنفيذ عمليات أخرى مشابهة في المغرب.

وظهر في المقطع المصور المتورطون الأربعة في الجريمة وهم يبايعون زعيم داعش أبو بكر البغدادي “من بلاد المغرب الأقصى” بوصفه أميراً عليهم.

وفي جزء من الفيديو، أشهر أحد الأربعة سكيناً كبيرا مهدّدا المغرب بتنفيذ عمليات إرهابية أخرى قائلاً: “تحسسوا رقابكم.. أعددنا لكم ما لا يخطر على بال”.