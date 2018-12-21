ثلوج الأردن
ثلوج الأردن
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خبير فلكي أردني يُبشّر الأردنيين .. وهذا ما كشفه عن توقعات الثلوج

By وطن
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كشف خبير فلكي أردني، عن أن التوقعات الموسمية تشير إلى أن هناك احتمالية كبيرة لتساقط الثلوج على المملكة وبغزارة أكثر مما كانت عليه في الأعوام السابقة.

وتوقع ـ مقرر لجنة الأهلة في دائرة الافتاء العام ـ الخبير عماد مجاهد، تواصل سقوط الأمطار الغزيرة على فترات مختلفة من الأيام والأسابيع المقبلة، وهو الأمر الذي فاق السنوات السابقة بكثافة سقوط الأمطار.

وأكد أن الموسم الشتوي يحمل أيام باردة على الأردنيين يتخللها الثلوج والأمطار.

وقال الفلكي مجاهد: إن هذه التوقعات موسمية ومبنية على حسابات رياضية ولا تعتمد على التغير المناخي، أي نسبة حدوثها تكون أعلى.بحسب “رؤيا”

ولفت مجاهد إلى أن موسم الخريف ابتدأ بسقوط غزير للأمطار واستمرت هذه المطار لحين دخول المربعانية وهو الأمر الذي يبشر بموسم شتوي أفضل بكثير من أسبقيه.

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