سارة الودعاني
حياتنا

“شاهد” هل وجهت سارة الودعاني رسالة “إباحية” لزوجها.. فيديو أثار جدلاً واسعاً

By وطن
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نشرت الإعلامية الشابة، ، مقطع “مبهمًا” عبر حسابها في “سناب شات”، ضمن عدة مقاطع كانت قد اكتفت من خلالها بتصوير يومياتها والترويج لإعلانات مختلفة.

وكان المقطع الذي وثقته من برنامج الإعلامية الأمريكية الشهيرة، إلين دي غينريس، وهي تقول: “ ضايقني جدًا بسبب ما قاله، وقال لي: حسنًا إذًا، سأحضر لك حمامًا سيدتي”.

ومن غير المعروف، ماذا قصدت من مقطع الفيديو، الذي لم توضح من خلاله موقفها، واكتفت فقط بنشره كما هو.

لكن المقطع حمل رسالة “إباحية” مبطنة، ربما وجهتها الإعلامية السعودية لزوجها، وأن “عليه أن يرضيها بحمام”.!

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