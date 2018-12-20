“شاهد” مسؤول عماني يصدم نتنياهو بهذا التصريح بعد أن زعم سماح السلطنة للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها

نفى المدير العام لتنظيم الطيران المدني في سلطنة عمان أنور بن عبدالله الرئيسي, ما تم تداوله حول السماح للطيران الاسرائيلي عبور أجواء السلطنة.

وقال الرئيسي خلال مقابلة صحافية, إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي كانت زيارة “خاصة” ولم يجري فيها أي اجتماعات جانبية, مشيراً إلى أن تلك الزيارة لم يبحث خلالها السماح للطيران الاسرائيلي عبور الاجواء العمانية كما ادعى نتنياهو.

https://twitter.com/SumayaRashidi/status/1075796208998850562

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي زعم بأن سلطنة عمان قررت السماح للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها خلال رحلاتها المقررة من وإلى الهند.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن “نتنياهو” قوله خلال لقاء مع سفراء (إسرائيل) في دول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية مؤخراً أن “سلطان عمان وافق على السماح لطائرات شركة (إل عال) التجارية بالسفر في الأجواء العمانية، لكن ما زال يتعين الحصول على موافقة من المملكة العربية السعودية لكي يكون بإمكان الشركة، تقصير رحلاتها إلى الهند وجنوب شرق آسيا”.

وخلال مؤتمر “سفراء إسرائيل” الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بتل أبيب مؤخراً، أشار “نتنياهو” إلى أن موافقة سلطات عمان السماح للطائرات الإسرائيلية عبور أجوائها “سيبقى دون قيمة إذا لم توافق السلطات السعودية على ذلك أيضا”.

وقال: “خارطة العلاقات الدبلوماسية لدينا تشهد تغييرات هائلة بسبب تميزنا في المجال الاستخباراتي الذي تزوده بلادنا، نحن نمنع استهداف الطائرات، منعنا هجمات انتحارية كبيرة، ولا أحد لديه استخبارات كالتي لدينا”، مضيفا: “المزيج بين القدرات الاستخباراتية والقدرات التكنولوجية التي نملكها، سمح لنا بتغيير خارطة العلاقات الدبلوماسية التي تتوسع يوما بعد يوم”.

وفجرت تصريحات نتنياهو الذي زار سلطنة عمان مؤخراً والتقى السلطان قابوس جدلاً واسعاً في الشارع العربي الامر الذي دفع المدير العام لتنظيم الطيران المدني في سلطنة عمان أنور بن عبدالله الرئيسي للخروج أمام وسائل الاعلام ونفى تلك التصريحات.