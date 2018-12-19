طنطاوي ونجلي مبارك
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طنطاوي عرض على مبارك السفر للسعودية.. تفاصيل الليلة الأخيرة ولفظ طلب المخلوع حذفه من بيان التنحي

By وطن
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كشف الكاتب المصري المقرب من نظام السيسي والنائب في البرلمان مصطفى بكري، تفاصيل جديدة عن كواليس تنحي الرئيس المخلوع مبارك عن الحكم بعد إرغام الشعب له على هذا بمظاهرات هزت البلاد في 2011.

وقال “بكري” إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، اجتمع بعد احتجاجات يناير 2011، في 9 فبراير 2011، لبحث تأسيس مجلس رئاسي، وتعطيل العمل بالدستور.

وأضاف في لقاء مع برنامج “90 دقيقة”، على قناة المحور، أن عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية آنذاك، والفريق ، رئيس الوزراء وقتها، قالا للرئيس المخلوع محمد إنه لا بديل عن التنحي عن رئاسة الجمهورية، ولم يجادلهما مبارك في هذا الشأن.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مبارك قال لهم: “أريد أن أقول بيان للجمهور، فقالا له لا يوجد وقت، لأن الجماهير تزحف على القصر الجمهوري، فوافق وطلب فقط أن يتم وضع لفظ “تخلي” عن رئاسة الجمهورية، وليس “تنحي”، كما طلب أن تجري إذاعة البيان بعد سفر عائلته إلى ”.

وأوضح النائب مصطفى بكري، أن مبارك سافر في هذا اليوم، الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا، إلى شرم الشيخ بمفرده، بينما سافرت عائلته الساعة الخامسة مساء، وأذيع البيان السادسة مساء.

وكشف أن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري آنذاك عرض على مبارك السفر بـ”لنش جاهز” إلى مدينة “تبوك” ، ولكن الرئيس رفض ذلك.

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