فريق اغتيال خاشقجي
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“شاهد” خطوة بخطوة منذ دخول تركيا وحتى مغادرتها .. نشر لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي

By وطن
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بثّت وكالة “الأناضول” التركية، الأربعاء، لقطات جديدة للفريق السعودي الذي قدم لاغتيال الصحفي ، أثناء دخول ومغادرة عناصره إسطنبول ومبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل فيها.

وعلمت الأناضول أن فرقا خاصة من جهاز الاستخبارات التركي، ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في إسطنبول، فحصت وحللت تسجيلات 147 كاميرا مراقبة في 80 نقطة بإسطنبول، من أبرزها مطار أتاتورك الدولي، ومنطقتي لافنت والسلطان أحمد.

وتوضح التسجيلات التي تبلغ مدتها 3 آلاف و 500 ساعة، حركة فريق الاغتيال السعودي المُكون من 15 شخصا خطوة بخطوة منذ لحظة دخوله البلاد وحتى مغادرته.

وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل مفاوضات لإقناعه” بالعودة إلى المملكة”.

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