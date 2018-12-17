فيديو| هكذا أنقذ جندي جزائري زميله الذي تعرض للإصابة خلال مناورة بالذخيرة الحية

تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لجندي جزائري وهو يقوم بإسعاف زميله بعد أن تعرض للإصابة خلال تمرين عسكري بالذخيرة الحية.

وبحسب الفيديو، فقد تعرض أحد أفراد القوات المشاركة في التمرين لطلق ناري في قدمه، الامر الذي أعجزه عن الحركة ودفعه للإرتماء على ظهره ليحمي نفسه من الرصاص.

ووفقا للفيديو، فقد تقدم أحد زملائه متخطيا الرصاص الذي يغطي المكان ويقوم بإسناده لمغادرة المكان حتى يتلقى الإسعافات.

يشار إلى أنه في الوقت الذي زعم ناشطون بأن الفيديو يعود الى اشتباك بين قوات الجيش ومجموعة إرهابية، أكد مراقبون أن الفيديو يعود الى مناورة لقوات الجيش بالذخيرة الحية.